Österreich schaffte Klebevignette 2027 ab: Umstellung auf Digitalisierung und neue Preise

Ab Januar 2027 entfällt die Klebevignette in Österreich. Die ASFINAG stellt auf die digitale Lösung um. Preise, Stichtage und Details zur Umstellung.

Die traditionelle Praxis des Abziehens und Klebens einer Vignette an der Windschutzscheibe gehört für Autofahrer in Österreich der Vergangenheit an. Die österreich ische Bundesregierung hat den Beschluss gefasst, bis Januar 2027 vollständig auf ein digitales System zur Erhebung der Autobahnmaut umzusteigen. Die seit Jahren vertraute und beliebte Klebevignette wird damit schrittweise abgeschafft und durch moderne digitale Alternativen ersetzt. Diese Entscheidung der Regierung markiert das Ende einer langen Ära, in der bunte Aufkleber zum symbolischen Start der Urlaubsreise in das Alpenland gehörten.

Abschaffung der Klebevignette und Umstellungszeitraum

Der offizielle Auslauf der Klebevignette ist auf das Ende des ersten Quartals 2027 festgelegt. Bis zum 31. Januar 2027 besteht für Inhaber einer gültigen feuerroten Vignette aus dem Vorjahr 2026 die Möglichkeit, weiterhin mit diesem physischen Aufkleber an der Frontscheibe zu fahren. Ab dem darauffolgenden Datum, dem 1. Februar 2027, gilt das Verbot für geklebte Vignetten uneingeschränkt. In diesem Zeitraum ist ausschließlich die digitale Variante der Mauterhebung zulässig. Die Betreibergesellschaft ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) hat diese verbindlichen Stichtage für die öffentliche Kommunikation und für die technische Anpassung der Systeme bestätigt.

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Digitale Alternative und Zugang für Nutzer

Für Autofahrer ohne direkten Internetzugang oder digitale Endgeräte bietet das System weiterhin eine analoge Beschaffungsmöglichkeit an. Die digitale Vignette kann an Tankstellen und offiziellen Mautstellen in Österreich erworben werden, wo sie manuell aktiviert wird. Die Bundesregierung und das Mobilitätsministerium argumentieren, dass dieser Schritt die Mobilität moderner und nachhaltiger gestaltet. Praktische Vorteile für den Fahrer liegen auf der Hand: Es entfällt das mühsame Abkratzen alter Aufkleber und das Risiko von Kleberesten auf dem Glas. Stattdessen stehen Funktionen wie ein integrierter Erinnerungsservice, die Möglichkeit eines Abonnements und eine automatische Verlängerung der Maut zur Verfügung, um den Reiseallag zu erleichtern.

Kostenentwicklung und Preisstruktur für 2027

Die finanzielle Belastung für Pkw-Fahrer wird im kommenden Jahr leicht ansteigen. Die österreichische Jahresvignette für das Jahr 2027 kostet 108,90 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr 2026, für das der Preis bei 106,80 Euro lag, entspricht dies einer Erhöhung von exakt 2,10 Euro. Diese Preisänderung gilt für die klassische Jahresvariante für Personenkraftwagen. Die genauen Preisstrukturen für die verschiedenen Kurzzeitvignetten sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht final festgelegt und werden separat kommuniziert. Die bisherigen Preise für 2026 dienen als Referenzwert für die historische Entwicklung der Mautgebühren.

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Historischer Kontext und politische Zustimmung

Die österreichische Klebevignette zeichnete sich historisch dadurch aus, dass sie jedes Jahr eine andere Farbe aufwies. Diese Farbcodierung ermöglichte es Autofahrern und Historikern, die einzelnen Jahrgänge auf älteren Autofotos an der Windschutzscheibe deutlich zu unterscheiden und voneinander zu trennen. Viele Urlauber sammelten diese bunten Pickerl regelrecht, da sie an fröhliche Ferien erinnerten. Joachim Schnabel, der Verkehrssprecher der ÖVP, hatte den Beschluss zum Aus der Klebevignette bereits Ende 2025 angekündigt und begrüßt. Die Entscheidung der Bundesregierung findet breite Zustimmung, da sie den bürokratischen Aufwand für den einzelnen Autofahrer signifikant reduziert und die Verwaltung der Mauterhebung effizienter gestaltet.

Auswirkungen auf Reisende und künftige Prozesse

Die Umstellung betrifft nicht nur österreichische Fahrer, sondern insbesondere ausländische Urlauber, die Österreich als Transit- oder Urlaubsziel nutzen. Die ASFINAG weist darauf hin, dass die digitalen Lösungen schneller und zuverlässiger funktionieren als manuelle Systeme. Für die Zukunft bedeutet dies, dass das Phänomen der bauen Vignetten an der Scheibe verschwindet. Die digitalen Daten sind für die Behörden sofort verfügbar und machen Kontrollen transparenter. Die Einführung der digitalen Vignette ist ein zentraler Baustein der aktuellen Verkehrsinfrastruktur-Strategie in Österreich, die auf Modernisierung und Anpassung an digitale Lebensrealitäten abzielt.