Österreich sperrt Brennerautobahn: Mega-Staus und politische Kritik

Eine geplante achtstündige Sperrung der österreichischen Brennerautobahn A13 am Samstag löst in Bayern und Berlin Empörung aus. Die Gemeinde Gries im Wipptal demonstriert gegen die massive Verkehrsbelastung, während Politiker die Aktion als reine Schikane und unfair gegenüber Nachbarn kritisieren. Das Auswärtige Amt warnt bereits vor Reisen in die Region.

Die Europabrücke der österreich ischen Autobahn A13 zwischen Innsbruck und Brennerpass. Auf ihr soll am Samstag acht Stunden lang Stillstand sein. Samstag sperren Österreich er die Brennerautobahn .

Folge: Mega-Staus. Bayern schäumt schon vor Wut. In Berlin warnt sogar das Auswärtige Amt vor Reisen nach Österreich und Italien. Bürger der kleinen Brenner-Gemeinde Gries (1300 Einwohner) wollen von 11 bis 19 Uhr auf der Alpenroute in ihrem Tal demonstrieren - gegen die Verkehrsbelastung.

Ihr Bürgermeister Karl Mühlsteiger (49, Unabhängige) hat den Protest organisiert. Er klagt über die massive Verkehrsbelastung am Brenner: Die Bewohner des Wipptales, durch das die Autobahn A13 führt, litten unter Lärm, Feinstaub und häufigen Staus auf allen Straßen neben der Autobahn. Bayern ist sauer. Etwas Verständnis für die Leiden der Anwohner ist zwar durchaus vorhanden.

So sagt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (62) zu BILD: "Die Verkehrsbelastung auf dem Brenner ist unbestritten hoch.

" Aber, fügt er an: "Den kompletten Verkehr zu sperren, hilft wirklich niemandem. " CSU-Generalsekretär Martin Huber (48) geht noch härter mit den Österreichern ins Gericht. "Die Brennersperre ist pure Schikane", sagt er zu BILD. "Mit solchen Extremaktionen schafft man nur Ärger, Unverständnis und Frust bei allen Beteiligten.

Die Brennersperre trifft unzählige Familien auf dem Weg in den gemeinsamen Urlaub, sie ist Gift für die Logistikbranche und führt zu Totalchaos auf den Ausweichstraßen.

" Es werden großräumige Behinderungen am gesamten Wochenende erwartet. Staus und Wartezeiten könnten sich auf andere Autobahnen nach Österreich auswirken. Auch der Übergang Walserberg bei Salzburg könnte betroffen sein. In Berlin hat mittlerweile sogar einen offiziellen Hinweis herausgegeben: "Reisenden wird dringend empfohlen, Tirol am 30.

Mai weiträumig zu umfahren.

" Bayerns Verkehrsminister Bernreiter hält Österreich und dessen Bundesland Tirol vor: "Das Recht auf Demonstrationen ist zu schützen, aber ich bin mir sicher, dass wir in gemeinsamen Gesprächen mehr erreichen als durch solche Extremmaßnahmen. So geht man mit Nachbarn einfach nicht um.





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