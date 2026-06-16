Österreich startet mit Spiel gegen Jordanien in die WM 2026

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 trifft Österreich im ersten Gruppenspiel auf Jordanien. Das_match wird live im ZDF und im Joyn-Livestream übertragen. Beide Teams bereiten sich intensiv auf das Duell vor.

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 startet Österreich mit einem Spiel gegen Jordanien in die Vorrunde. Das_match findet am 17. Juni in Santa Clara statt.

Das österreichische Nationalteam qualifizierte sich als Erster der Gruppe H mit 19 Punkten, knapp vor Bosnien-Herzegowina mit 17 Punkten. Unter der Leitung von Teamchef Ralf Rangnick und mit zahlreichen Stars aus der deutschen Bundesliga strebt Österreich das Erreichen der K.o. -Phase an. Für Jordanien bedeutet die Teilnahme eine historische Premiere, denn es ist die erste WM-Endrunde für das Team.

Der bekannteste jordanische Spieler ist Mousa Tamari, der beim französischen Club Stade Rennes unter Vertrag steht. Für die Fans gibt es gute Nachrichten: Das Spiel Österreich gegen Jordanien wird live im free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Spiele, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Das Eröffnungsspiel der Österreicher gegen Jordanien wird im ZDF zu sehen sein und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Aufgrund der Zeitverschiebung zu den nordamerikanischen Spielorten finden viele WM-Spiele spät am europäischen Abend statt. Das erste Spiel Österreichs beginnt jedoch bereits um 06:00 Uhr deutscher Zeit. Zusätzlich zum TV-Programm bietet ran.de einen kostenlosen Liveticker für die Begegnung, wie gewohnt mit detaillierten Updates und Statistiken.

Österreich geht nach langer WM-Abwesenheit mit hohen Erwartungen in das Turnier. Die Mannschaft um Spieler wie David Alaba, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer will mindestens das Achtelfinale erreichen. Die Gruppenphase wird als machbar eingeschätzt, wobei das Spiel gegen Jordanien als erster Schritt zum Erfolg gilt. Jordanien, bekannt für seine defensive Stärke, wird versuchen, den Überraschungseffekt zu nutzen.

Die Vorbereitung beider Teams war intensiv, und beide Seiten sind froh über die breite Medienberichterstattung und die gute Übertragungslage für Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz





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