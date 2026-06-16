Österreich trifft bei WM 2026 auf Jordanien - Live im ZDF und Joyn

Österreich startet bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 mit einem Spiel gegen Jordanien. Das Match wird live im ZDF und im Joyn-Stream übertragen. Alle Infos zu Spielplan, Übertragung und Aufstellung.

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 trifft die österreichische Nationalmannschaft in der Vorrunde am 17. Juni in Santa Clara auf Jordanien . Das Team des ÖFB hatte sich in der Qualifikationsgruppe H mit 19 Punkten knapp vor Bosnien-Herzegowina (17 Punkte) als Gruppenerster durchgesetzt.

Unter der Leitung von Teamchef Ralf Rangnick und mit zahlreichen Stars aus der deutschen Bundesliga strebt Österreich nun das Erreichen der K.o. -Phase der Endrunde an. Für Jordanien handelt es sich um die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft überhaupt. Der prominenteste Spieler der jordanischen Auswahl ist Mousa Tamari, der beim französischen Erstligisten Stade Rennes unter Vertrag steht.

Die gute Nachricht für alle heimischen Fans: Das Eröffnungsspiel der Österreicher gegen Jordanien wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen bei MagentaTV, während die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien zeigen, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Die Begegnung Österreich-Jordanien wird vom ZDF live übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.

Aufgrund der Zeitverschiebung zu den nordamerikanischen Spielorten finden viele Partien spät am europäischen Abend statt, das erste Spiel der Österreicher beginnt jedoch bereits um 06:00 Uhr deutscher Zeit. Zusätzlich bietet ran.de wie gewohnt einen kostenlosen Liveticker zum Spiel an





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