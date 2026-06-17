Österreich trifft bei WM-Auftakt auf Jordanien - Live im ZDF und Joyn

Österreich startet bei der WM 2026 mit dem Spiel gegen Jordanien. Das Spiel wird live im ZDF und im Joyn-Livestream übertragen. Alle Infos zu Spielzeit, Übertragung und der historischen Teilnahme Jordaniens.

Bei der ersten Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 1998 trifft die österreich ische Nationalmannschaft zum Auftakt der Vorrunde am 17. Juni in Santa Clara auf Jordanien .

Das Team des österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) sicherte sich in der Qualifikationsgruppe H mit 19 Punkten den ersten Platz vor Bosnien-Herzegowina, das 17 Punkte erzielte. Unter der Leitung von Teamchef Ralf Rangnick und mit zahlreichen Stars aus der deutschen Bundesliga strebt Österreich nun bei der Endrunde das Erreichen der K.o. -Phase an. Für Jordanien ist es die erste Teilnahme an einer WM-Endrunde überhaupt.

Der bekannteste Spieler der Jordanier ist Mousa Tamari, der beim französischen Club Stade Rennes unter Vertrag steht. Alle Fans können sich auf eine Live-Übertragung des WM-Spiels Österreich gegen Jordanien im frei zugänglichen Fernsehen freuen. Die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Begegnungen, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft.

Das erste Spiel der Österreicher gegen Jordanien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos über den Joyn-Livestream verfügbar. Aufgrund der Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika beginnen viele WM-Partien spät am europäischen Abend. Das Eröffnungsspiel der Österreicher findet bereits um 06:00 Uhr deutscher Zeit statt, was für die Fans in Mitteleuropa eine frühe Uhrzeit bedeutet. Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet ran.de einen kostenlosen Liveticker für das Spiel Österreich gegen Jordanien an, wie von der Plattform gewohnt.

Dies ermöglicht es den Anhängern, das Spiel auch unterwegs oder am Arbeitsplatz in Echtzeit zu verfolgen, falls sie die frühe Fernsehübertragung verpassen sollten. Die Kombination aus Live-TV, Stream und digitalem Ticker stellt sicher, dass keine精彩e Highlights verpasst werden. Die österreichische Mannschaft reist mit großen Erwartungen nach Nordamerika, nachdem die Qualifikation souverän gemeistert wurde. Teamchef Ralf Rangnick, bekannt für seine analytische Herangehensweise und Erfolge in der Bundesliga, hat eine talentierte Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Bundesliga-Akteuren zusammengestellt.

Die Begegnung mit Jordanien, dem klaren Außenseiter in der Gruppe, bietet eine gute Chance auf einen Auftaktsieg, der für die weitere Gruppenphase von entscheidender Bedeutung sein kann. Die jordanische Mannschaft, historisch erstmals bei einer WM vertreten, wird dennoch versuchen, mit Disziplin und kämpferischem Einsatz das eine oder andere zu erreichen. Fußballfans in Deutschland und Österreich können sich auf ein spannendes Eröffnungsspiel freuen, das den Start eines globalen Fußballfestes markiert





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Österreich Jordanien WM 2026 Ralf Rangnick Live-Übertragung ZDF Joyn Mousa Tamari

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026 Gruppe J: Teams und Kader von Argentinien, Algerien, Österreich und JordanienBei der WM 2026 stehen in der Gruppe J Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien auf dem Spielfeld. Hier gibt es alle Infos zu den Teams und den Kadern.

Read more »

Österreich trifft bei WM 2026 auf Jordanien - Live im ZDF und JoynÖsterreich startet bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 mit einem Spiel gegen Jordanien. Das Match wird live im ZDF und im Joyn-Stream übertragen. Alle Infos zu Spielplan, Übertragung und Aufstellung.

Read more »

Österreich startet mit Spiel gegen Jordanien in die WM 2026Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 trifft Österreich im ersten Gruppenspiel auf Jordanien. Das_match wird live im ZDF und im Joyn-Livestream übertragen. Beide Teams bereiten sich intensiv auf das Duell vor.

Read more »

Fußball FIFA WM 2026: Österreich gegen Jordanien - Liveticker - 1. GruppenspieltagLiveticker vom Spiel Österreich gegen Jordanien vom 17.06.2026: heute live.

Read more »