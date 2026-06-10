Österreich vs. Jordanien: WM-Auftakt live im Free-TV

Österreich startet gegen Jordanien in die WM 2026. Das Spiel läuft live im ZDF und auf Joyn. Alle Infos zur Übertragung und zum Spiel.

Österreich steht vor seiner ersten WM-Teilnahme seit 1998, und die Vorfreude ist riesig. Zum Auftakt der Vorrunde trifft das ÖFB-Team am 17. Juni in Santa Clara auf Jordanien , das erstmals bei einer WM-Endrunde dabei ist.

Die Qualifikation gelang Österreich in Gruppe H mit 19 Punkten als Gruppensieger knapp vor Bosnien-Herzegowina (17 Punkte). Unter Teamchef Ralf Rangnick, der das Team mit einer Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan formte, reist eine Mannschaft voller Bundesliga-Stars nach Nordamerika, um das Achtelfinale zu erreichen. Die Jordanier hingegen sind Neulinge auf der großen Bühne, angeführt von ihrem Starspieler Mousa Tamari, der bei Stade Rennes in Frankreich spielt.

Die österreichische Mannschaft ist jedoch der klare Favorit, doch Jordanien hat in der asiatischen Qualifikation überrascht und wird alles geben, um für Aufsehen zu sorgen. Das Spiel verspricht also Spannung pur, auch wenn die Rollen klar verteilt sind. Die österreichischen Fans hoffen auf einen erfolgreichen Start, um den Traum vom Weiterleben zu verwirklichen. Die Übertragung des Spiels ist für alle Fans ein Highlight: Österreich gegen Jordanien läuft live im Free-TV.

Die Übertragungsrechte für die WM 2026 liegen bei MagentaTV, doch die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen ausgewählte Partien, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das Auftaktspiel der Österreicher wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Österreicher findet jedoch schon um 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit statt, was für Frühaufsteher perfekt ist.

Einen kostenlosen Liveticker zu Österreich gegen Jordanien gibt es wie gewohnt auf ran.de, sodass niemand ein Tor verpassen muss. Die österreichische Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Unter Ralf Rangnick, der zuvor bei Manchester United und der deutschen Nationalmannschaft als Assistent tätig war, spielt das Team einen mutigen, offensiven Fußball, der die Fans begeistert. Stars wie David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer sind das Rückgrat der Mannschaft.

Alaba, der nach seiner Verletzungspause wieder fit ist, soll die Abwehr organisieren, während Arnautovic vorne für Tore sorgen soll. Sabitzer und Laimer sind im Mittelfeld für die Schaltzentrale zuständig. Die Jordanier hingegen setzen vor allem auf Teamgeist und die Schnelligkeit ihrer Offensive. Mousa Tamari, der beste Spieler des Teams, ist bekannt für seine Dribblings und Torgefahr.

In der asiatischen Qualifikation zeigte Jordanien starke Leistungen, unter anderem gegen Saudi-Arabien und den Irak. Trainer Adnan Hammoud hat eine disziplinierte Mannschaft geformt, die auf Konter lauert. Für Österreich wird es deshalb wichtig sein, früh in Führung zu gehen, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Die Partie am 17.

Juni in Santa Clara ist also nicht nur ein Spiel, sondern ein Gipfeltreffen zwischen einem etablierten WM-Team und einem ambitionierten Neuling. Die Bedeutung dieses Spiels für Österreich kann kaum überschätzt werden. Nach 28 Jahren Abstinenz von der WM-Bühne will die Mannschaft zeigen, dass sie zu den Besten der Welt gehört. Die Gruppe mit Jordanien, Spanien und Kamerun ist hart, aber nicht aussichtslos.

Ein Sieg gegen Jordanien wäre der perfekte Auftakt, um das Achtelfinale zu erreichen. Die Österreicher haben in der Qualifikation bewiesen, dass sie gegen starke Gegner bestehen können, mit Siegen gegen Bosnien-Herzegowina und Finnland. Ralf Rangnick hat zudem ein eingespieltes Team, das auf Vereinsebene in den Top-Ligen spielt. Die Jordanier hingegen haben nichts zu verlieren und werden befreit aufspielen.

WM-Spiele sind brisant, weil sie oft Überraschungen bereithalten. Für die österreichischen Fans heißt es also: Daumen drücken und früh aufstehen. Die Live-Übertragung im ZDF und auf Joyn bietet beste Voraussetzungen, um das Spiel zu verfolgen. Ob Österreich die Erwartungen erfüllen kann, wird sich am 17.

Juni zeigen. Eines ist sicher: Die Vorfreude auf dieses historische Spiel ist riesig. Zusätzlich zu den TV-Übertragungen gibt es umfassende Berichterstattung online. Auf ran.de gibt es nicht nur den Liveticker, sondern auch Hintergrundberichte, Analysen und Interviews.

Die Redaktion beleuchtet die Taktik von Rangnick und die Stärken der Jordanier. Fanreporter vor Ort in Santa Clara berichten von der Stimmung im Stadion. Auch die sozialen Medien sind voller Vorschauen und Prognosen. Das Spiel wird also medial groß aufgezogen.

Österreichs Fußballfans können sich auf einen aufregenden Tag freuen, der vielleicht den Beginn einer erfolgreichen WM-Reise markiert





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