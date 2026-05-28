Österreicher Beran A. schuldig gesprochen: 15 Jahre Haft für geplanten Terroranschlag auf Taylor-Swift-Konzert

Ein 21-jähriger Österreicher, Beran A., wurde in einem Prozess wegen Terrorismus schuldig gesprochen. Er hatte geplant, einen Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien zu verüben. Das Gericht verhängte eine Haftstrafe von 15 Jahren.

Ein 21-jähriger Österreicher , Beran A. , wurde in einem Prozess wegen Terrorismus schuldig gesprochen. Er hatte geplant, einen Anschlag auf ein Taylor-Swift -Konzert in Wien zu verüben.

Das Gericht verhängte eine Haftstrafe von 15 Jahren. Die Geschworenen befanden ihn auch der Bildung einer Terrorzelle schuldig, die Anschläge in Dubai, Istanbul und Mekka geplant hatte. Ein weiterer Angeklagter, ebenfalls 21 Jahre alt, wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt, weil er einen Messerangriff auf saudi-arabische Sicherheitskräfte in Mekka unterstützt hatte. Die CIA hatte die österreichischen Behörden bereits 2024 vor dem Islamisten gewarnt.

Beran A. hatte im Internet nach Handgranaten und Bombenbauanleitungen gesucht und eine 'chirurgische Operation' angekündigt. Bei seiner Festnahme fanden die Ermittler den von der Terrormiliz IS oft genutzten Sprengstoff TATP in seinem Kühlschrank und einen Kalendereintrag mit dem Vermerk 'Konzert Taylor Freitag'. Beran A. rechtfertigte sein Motiv damit, dass er als Muslim ins Paradies kommen würde, wenn er getötet würde.

Seine menschenverachtenden Chats über das 'Abschlachten' versuchte er mit dem Einfluss von Cannabis, dem Medikament Lyrica und einem Dämon zu erklären





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