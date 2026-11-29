Die Dominanz der Rodler aus Deutschland hält schon so lange an, dass es völlig normal ist, wenn bei der Siegerehrung die Nationalhymne erklingt. Nun müssen sich alle beim Heim-Weltcup in Winterberg umstellen. Überall siegt Österreich - das hat es seit fast drei Jahrzehnten nicht gegeben.

Die Dominanz der Rodler aus Deutschland hält schon so lange an, dass es völlig normal ist, wenn bei der Siegerehrung die Nationalhymne erklingt. Nun müssen sich alle beim Heim-Weltcup in Winterberg umstellen.

Überall siegt Österreich - das hat es seit fast drei Jahrzehnten nicht gegeben. Erstmals seit 29 Jahren ist das deutsche Rodel-Team bei einem Heim-Weltcup sieglos geblieben. Auch Julia Taubitz verpasste ihren 33. Weltcupsieg nur um 35 Tausendstelsekunden.

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Die Rodel-Olympiasiegerin von Cortina d'Ampezzo musste in Winterberg nur der Österreicherin Dorothea Schwarz den Vorrang lassen. Auf Rang drei kam mit Madeleine Egle ebenfalls eine Österreicherin, die nach ihrer 20-monatigen Sperre wegen drei verpasster Dopingtests erstmals wieder ein Rennen bestritt. Europameisterin Merle Fräbel landete auf Rang vier. In der abschließenden Teamstaffel kamen die Deutschen nur auf Rang drei.