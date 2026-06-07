Österreicher kauft Insel in der Ostsee und plant Luxus-Resort

Ein Österreicher hat die Insel in der Ostsee gekauft und plant, ein Luxus-Resort mit Restaurant, Bootsanleger und vielleicht sogar einem Heli-Landeplatz zu errichten. Der Bau soll voll ökologisch werden, da die Plattform nur wenige Kilometer von einem Naturschutzgebiet entfernt liegt.

Die Insel , die einst für die DDR-Volksmarine gebaut wurde, ist kaum größer als der Grund einer Villa auf dem benachbarten Rügen. Die künstliche Plattform wurde in den 50er Jahren errichtet und soll jetzt in ein Luxus-Resort umgewandelt werden.

Ein Österreicher hat die Insel gekauft und plant, ein Hochzeits-Resort mit Restaurant, Bootsanleger und vielleicht sogar einem Heli-Landeplatz zu errichten. Die Übernachtung soll um die 200 Euro pro Person kosten. Der Bau soll voll ökologisch werden, da die Plattform nur wenige Kilometer von einem Naturschutzgebiet entfernt liegt. Der Investor rechnet mit bis zu 5 Millionen Euro für den Bau und hofft, dass das Genehmigungsverfahren zügig verläuft.

Neben der Ostsee-Insel plant der Österreicher auch, eine weitere Insel in der Nordsee vor Ostfriesland zu kaufen und dort eine Ferienhausanlage zu bauen. Die erste Insel soll in höchstens einem Jahr fertiggestellt sein und wird von einem ökologischen Modellhaus-Bauunternehmen errichtet werden, das den Investor auch auf seiner neuen Insel ansiedeln möchte. Der Investor träumt von einem Heli-Landeplatz auf dem Dach des Hotels und von einem Bootsanleger für die Hotelgäste.

Die Ideen fallen ihm nur so zu und er hofft, dass sein Projekt in der Zukunft erfolgreich wird. Die Übernachtung auf der Insel wird wohl um die 200 Euro pro Person kosten und der Bau soll voll ökologisch werden, da die Plattform nur wenige Kilometer von einem Naturschutzgebiet entfernt liegt. Der Investor rechnet mit bis zu 5 Millionen Euro für den Bau und hofft, dass das Genehmigungsverfahren zügig verläuft.

Neben der Ostsee-Insel plant der Österreicher auch, eine weitere Insel in der Nordsee vor Ostfriesland zu kaufen und dort eine Ferienhausanlage zu bauen. Die erste Insel soll in höchstens einem Jahr fertiggestellt sein und wird von einem ökologischen Modellhaus-Bauunternehmen errichtet werden, das den Investor auch auf seiner neuen Insel ansiedeln möchte. Der Investor träumt von einem Heli-Landeplatz auf dem Dach des Hotels und von einem Bootsanleger für die Hotelgäste.

Die Ideen fallen ihm nur so zu und er hofft, dass sein Projekt in der Zukunft erfolgreich wird. Die Übernachtung auf der Insel wird wohl um die 200 Euro pro Person kosten und der Bau soll voll ökologisch werden, da die Plattform nur wenige Kilometer von einem Naturschutzgebiet entfernt liegt. Der Investor rechnet mit bis zu 5 Millionen Euro für den Bau und hofft, dass das Genehmigungsverfahren zügig verläuft.

Neben der Ostsee-Insel plant der Österreicher auch, eine weitere Insel in der Nordsee vor Ostfriesland zu kaufen und dort eine Ferienhausanlage zu bauen. Die erste Insel soll in höchstens einem Jahr fertiggestellt sein und wird von einem ökologischen Modellhaus-Bauunternehmen errichtet werden, das den Investor auch auf seiner neuen Insel ansiedeln möchte. Der Investor träumt von einem Heli-Landeplatz auf dem Dach des Hotels und von einem Bootsanleger für die Hotelgäste.

Die Ideen fallen ihm nur so zu und er hofft, dass sein Projekt in der Zukunft erfolgreich wird





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