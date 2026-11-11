Ein in Österreich entwickeltes Gerät entfernt Kaugummis mit Dampf über 100 Grad und soll die Sauberkeit im Alexanderplatz verbessern. Die Berliner Stadtreinigung testet es erstmals.

Ein von Österreich entwickeltes Gerät, das über 100 Grad heißem Wasserdampf Kaugummis löscht, wurde erstmals zum Test in Berlin eingesetzt und soll an Orten wie dem Alexanderplatz die Sauberkeit erhöhen.

Funktionsweise des Kaugummikillers

Der Ansatz erfolgt ohne Druck und ohne chemische Zusätze. Unter dem robusten Metalldeck einer flachen Kiste befinden sich insgesamt acht Rundbürsten, die individuell eingestellt werden können. Gleichzeitig erzeugt ein Dampfstoß geruchsneutralen Dampf, der die klebrigen Reste auflöst und gleichzeitig aufsaugt. Der gesamte Vorgang erfolgt in wenigen Minuten und deckt etwa 300 Quadratmeter Fläche pro Stunde ab.

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Reaktionen der Berliner Stadtreinigung

Michael Keckeis, 40, hat das Gerät über vier Jahre zur Patentierung entwickelt und ist seitdem ein Teil der Berliner Stadtreinigung (BSR). Die BSR hat im Rahmen eines dreimonatigen Tests die Maschine am Alexanderplatz eingesetzt. Reinigungschef Axel Koller hebt hervor, dass die neuen Verfahren nicht nur einzelne Flecken beseitigen, sondern die gesamte Fläche eben aufnehmen. Petersburg dieser neuen Technologie könne auch Rechtsreinigungskosten reduzieren, da kein chemisches Ausspülen mehr erforderlich sei.

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Politische Unterstützung und Blick nach vorne

SPD-Politikerin Giffey zeigte sich begeistert von den Ergebnissen. Sie bezeichnet die bisherigen Sauberkeitsschwankungen als "unansehnliche Patina" und betont die Notwendigkeit von "nassen Reinigungstechniken", die das Pflaster nicht ausspülen. Giffey bezeichnet die Dampf‑Reinigungstechnologie zudem als ein Mittel zur Keimarmee und Geruchsneutralisierung. Falls die Tests positiv verlaufen, plant die Stadt, das Gerät fortlaufend einzusetzen und möglicherweise weitere Standorte zu vergrößern.

Marktpotenzial und Preis

Der Kaugummikiller dürfte nicht nur in Deutschland, sondern weltweit interessant sein, da die Kaugummiindustrie allein in Deutschland einen Umsatz von fast 700 Millionen Euro erzielt. Traditionelle Reinigungsmaßnahmen, wie Besen oder Kehrmaschinen, können der festgeklebten Kaugummi nicht effektiv begegnen. Das österreichische Gerät bietet damit eine potenzielle Lücke im Markt an sauberheits­verantwortlichen Unternehmen und Kommunen weltweit. Bislang liegen keine Preise vor, jedoch wird erwartet, dass das System, das in kurzen Bauteilen gefertigt werden kann, kosteneffizient sein könnte.