Die Österreichische Post hat ihr 7000. Elektrofahrzeug in Betrieb genommen. Bis zum Jahr 2030 soll die gesamte Zustellflotte elektrisch sein.

Die Österreichische Post hat in der Zustellbasis Hartberg in der Steiermark ihr 7000. Elektrofahrzeug in Betrieb genommen. Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Fiat E-Scudo, der künftig für die Zustellung in Hartberg und den umliegenden Gemeinden eingesetzt wird.

Bis 2030 sollen sämtliche rund 9500 Zustellfahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt werden. Der E-Scudo von Fiat verfügt über eine 75-kWh-Batterie und erreicht nach WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern. Sein Ladevolumen beträgt 6,6 Kubikmeter. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Klimaanlage, Sitzheizung, ein beheizbares Lenkrad, eine Rückfahrkamera mit Parksensoren sowie eine verstärkte LED-Laderaumbeleuchtung.

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Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „7.000 E-Fahrzeuge sind eine starke Ansage und zeigen, dass unsere CO2-freie Zustellung auf der letzten Meile längst in ganz Österreich angekommen ist. Unsere E-Fahrzeuge bewähren sich in der Stadt genauso wie auf dem Land. Das 7.000ste fährt künftig von Hartberg aus und zeigt damit ganz konkret, dass E-Mobilität auch im ländlichen Raum zuverlässig funktioniert.