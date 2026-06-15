Ein Fanclub aus Oberösterreich organisiert eine Spende für den finanziell angeschlagenen TSV 1860 München und regt ein Hilfsspiel des FC Bayern an. Die Aktion betont Solidarität über die Münchner Stadt rivalität hinaus und verweist auf frühere Retterspiele des Rekordmeisters.

Der Bayern- Fanclub Antiesental aus Ober österreich spendet für den TSV 1860 München, der nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga wieder in der Regionalliga Bayern antritt und noch etwa 4 Millionen Euro für den Spielbetrieb benötigt.

Die Spendensumme soll am 30. Juni 2026 an den Verein überreicht werden. Gleichzeitig schlägt der Fanclub ein Retterspiel vor, analog zu früheren Hilfsspielen des FC Bayern für andere traditionsreiche Clubs in finanzieller Not. Die Möglichkeit eines solchen Spiels wird diskutiert, mit Verweis auf frühere Beispiele wie St. Pauli, Union Berlin oder Dynamo Dresden.

Der Fanclub mit über 900 Mitgliedern betont, dass trotz der großen Rivalität zwischen dem FC Bayern und den Münchner Löwen die Solidarität im Vordergrund stehe. Man wolle nicht auf einen bereits am Boden liegenden Rivalen weiter eintreten, sondern wahre Größe zeigen. Die Aktion wird als Zeichen für die Fußballfamilie verstanden, die über lokale Rivalitäten hinausgeht. Die Vorschläge beziehen sich auf die Rolle von FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Vorstandsmitglied Jan-Christian Dreesen, die als mögliche Initiatoren eines Retterspiels genannt werden.

Die historischen Retterspiele des FC Bayern für andere Clubs zeigen, dass der Rekordmeister bereits mehrfach in finanziellen Notsituationen anderer Vereine Hilfe geleistet hat. Diese Spiele waren oft mit hoher medialer Aufmerksamkeit verbunden und dienten sowohl der finanziellen Unterstützung als auch der Pflege der Fußballkultur. Die Idee, ein ähnliches Spiel für 1860 München zu organisieren, könnte sowohl für den angeschlagenen Club als auch für den FC Bayern eine Gelegenheit sein, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und ein positives Zeichen zu setzen.

Insgesamt verbindet die Initiative des österreichischen Fanclubs praktische Geldspende mit einer symbolischen Geste der Versöhnung und Solidarität. Sie unterstreicht, dass Fußballfans oft eine tiefe Verbundenheit zum Sport und seinen Traditionen pflegen, die über Vereinsgrenzen hinwegreicht. Der Vorschlag eines Retterspiels bleibt vorerst eine Idee, die von den Verantwortlichen des FC Bayern aufgegriffen und weiterentwickelt werden könnte





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