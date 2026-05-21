Österreichischer Ex-Verfassungsschützer verurteilt: Spionage für Russland und Amtsmissbrauch

Ein ehemaliger österreichischer Verfassungsschützer wurde am Landesgericht Wien wegen Spionage für Russland und Amtsmissbrauch verurteilt. Ott hatte als Komplize des geflüchteten Wirecard-Managers Jan Marsalek gearbeitet und sich für russische Geheimdienstdaten eingesetzt. Zudem beschloss er Handys von Innenministerien-Beamoten ab und übermachte sie nach Moskau.

Ein ehemaliger österreichischer Verfassungsschützer ist wegen Spionage für Russland verurteilt worden, weil er als Komplize des geflüchteten ehemaligen Wirecard-Managers Jan Marsalek tätig war, sowie wegen Amtsmissbrauch s.

Die Staatsanwaltschaft wirft Ott vor, unter anderem Informationen zu Russen gesammelt zu haben, die aus ihrer Heimat geflüchtet waren, darunter ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter, der bei Russlands Präsident Wladimir Putin in Ungnade gefallen war. Außerdem soll er Handys von führenden Beamten des österreichischen Innenministeriums beschafft und über Mittelsmänner nach Moskau geliefert haben. Otts Verbindung nach Moskau lief nach Darstellung der Anklage über ein Spionagenetzwerk.

Darin soll nicht nur der mit internationalem Haftbefehl gesuchte Marsalek eine zentrale Rolle gespielt haben, sondern auch eine Gruppe von Bulgaren, die vergangenes Jahr in London als Teil eines russischen Spionagerings verurteilt wurden. Einige Chatnachrichten sollen belegen, dass Ott und die Bulgaren detalisiere Spionage-Operationen durchführten, die in Sicht der Ermittler Spionage-Vorwürfe beinhalteten. Ott bestritt die Vorwürfe vor Gericht. Er meinte, er habe nicht für Moskau gearbeitet, sondern in Zusammenarbeit mit einem westlichen Dienst eine geheime Operation durchgeführt





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