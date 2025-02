Österreichischer Pokerprofi Samuel Mullur krönt sich erneut in Manila

Samuel Mullur, ein österreichischer Pokerprofi, erzielt beim Main Event der Asian Poker Tour in Manila einen beachtenswerten zweiten Platz und 105.000 Euro Preisgeld. Dies folgt auf seinen triumphalen Sieg bei der World Series of Poker im Dezember 2022, wo er über 2,5 Millionen Euro gewann. Mullur wird in der kommenden Triton-High-Roller-Serie auf Jeju antreten und seine beeindruckende Erfolgsbilanz ausbauen.

Die Asian Poker Tour gastiert gerade in Manila (Philippinen) und für deutschsprachige Spieler ist die Tour besonders erfolgreich. In der letzten Woche konnte der deutsche Top-Spieler Tobias Schwecht 202.000 Euro und einen Titel gewinnen. Jetzt setzt ein Kollege aus Österreich mit einer weiteren starken Leistung auf sich aufmerksam. Samuel Mullur sicherte sich beim Main Event den Vize-Titel und 105.000 Euro Preisgeld.

Im Finale musste er sich nur dem russischen Spieler Ivan Govorov geschlagen geben. Die Leistung ist dennoch bemerkenswert, da insgesamt 1.202 Spieler an diesem Turnier teilnahmen. Mit diesem Erfolg setzt der Österreicher seinen beeindruckenden Lauf fort. Im Dezember 2022 erstrahlte sein Stern am Poker-Himmel. Bei der World Series of Poker Winter-Edition powered by GGPoker auf den Bahamas gewann er bei einem 25.000 Dollar Event den Titel und über 2,5 Millionen Euro an Preisgeld. Dieser erste große Erfolg war der Startschuss für seinen fulminanten Aufstieg. Seitdem dominiert er die High-Roller-Szene und konnte im vergangenen Jahr erneut fast den gleichen Betrag gewinnen. Insgesamt summieren sich seine Karrieregewinne auf über 4,5 Millionen Euro. Was für eine Entwicklung in nur anderthalb Jahren! Doch nicht nur live, auch an virtuellen Tischen gehört er zu den Favoriten bei großen Turnieren. Mullur hat sich in der Pokerwelt einen hervorragenden Ruf erarbeitet und wird in den kommenden Monaten garantiert wieder für Aufsehen sorgen. Sein nächster Poker-Stop: die südkoreanische Insel Jeju. Dort findet Ende des Monats (26. Februar bis 16. März) die Triton-High-Roller-Serie statt. 20 Turniere werden gespielt, die Startgelder liegen zwischen 15.000 und 150.000 Dollar. Selbstverständlich wird er auch dort dabei sein. Aber auch seine Teamkollegen von der interaktiven Lernplattform „Pokercode“ werden an den Start gehen. Unter anderem der deutsche Superstar Fedor Holz und Top-Talent Tom Fuchs, die natürlich ebenfalls versuchen, signifikante Gewinne zu erzielen.





