Österreichs politische Sackgasse: Van der Bellen sucht nach Optionen

Österreich steht vor einer politischen Krise, nachdem die Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und FPÖ gescheitert sind. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die Parteien kontaktieren, um mögliche Auswege aus der Sackgasse zu finden. Optionen sind Neuwahlen, eine Minderheitsregierung oder eine Expertenregierung.

Österreich s Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die politischen Parteien kontaktieren, um mögliche Auswege aus der aktuellen politischen Sackgasse zu erörtern. In den kommenden Tagen wird Van der Bellen mit den Parteivorsitzenden zusammenkommen, wie er bekannt gab. Er appellierte an die Politik er, endlich wieder zusammenzuarbeiten und den Kompromiss, das „ österreich ische Erfolgsrezept“, wiederzubeleben.

Van der Bellen betonte die Notwendigkeit, sich auf das Wohl des ganzen Staats zu konzentrieren und listete verschiedene Optionen zur Lösung der Krise auf: Neuwahlen in einigen Monaten, eine neue Minderheitsregierung unter der Duldung des Parlaments oder eine Expertenregierung. Auch den Weg für eine Koalition, wenn sich die Parteien in einem erneuten Anlauf auf eine tragfähige Vereinbarung einigen könnten, ließ er offen. Es sei jedoch bedauerlich, dass die Koalitionsgespräche zwischen FPÖ und ÖVP letztendlich gescheitert seien, heißt es in einem Schreiben von FPÖ-Chef Herbert Kickl an das Staatsoberhaupt. Die ÖVP sieht die Verantwortung für das Scheitern der Koalitionsgespräche bei der FPÖ. „Leider ist Herbert Kickl aus der Rolle des Oppositionspolitikers nicht ausreichend in die Rolle eines Regierungschefs gewechselt“, sagte ÖVP-Chef Christian Stocker. Besonders die Forderung der FPÖ nach dem Innenministerium, das auch für die internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste zuständig ist, sei inakzeptabel gewesen, so Stocker. Von Anfang an waren die Gespräche von Unterschieden in außen- und sicherheitspolitischen Fragen überschattet. Die FPÖ ist gegen weitere Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland und extrem EU-kritisch, während die ÖVP die Vorteile der Europäischen Union befürwortet. Darüber hinaus stritten beide Parteien bis zuletzt um das Innenministerium. In den rund vierwöchigen Verhandlungen wurde jedoch eindeutig, dass beide Parteien unterschiedliche Weltsichten haben. Während die ÖVP auf die enge internationale Einbindung Österreichs setzt, hatte die FPÖ immer wieder ihren Slogan von der „Festung Österreich“ propagiert. Stocker hatte die FPÖ aufgefordert, angesichts der neuen Verantwortung von der politischen Peripherie in die Mitte zu rücken. Die Atmosphäre zwischen FPÖ und ÖVP wurde im Laufe der Verhandlungen immer angespannter. Erneute Wahlen müsste die FPÖ nicht fürchten. Nach ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen im Herbst 2024 mit knapp 29 Prozent könnten die Rechtspopulisten laut Umfragen inzwischen mit etwa 34 Prozent rechnen. ÖVP und SPÖ kämen den Demoskopen zufolge auf jeweils rund 20 Prozent, die Neos auf rund 10 Prozent und die Grünen auf etwa 8 Prozent der Stimmen. Bis zur Bildung einer neuen Regierung bleiben die bisherigen Minister aus ÖVP und Grünen im Amt





