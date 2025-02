Österreichs Präsident sucht nach Ausweg aus der Koalitionskrise

Präsident Alexander Van der Bellen wird mit den Parteien zusammenarbeiten, um Möglichkeiten aus der aktuellen politischen Sackgasse zu finden. Die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ scheiterten, sodass mehrere Optionen auf dem Tisch liegen: Neuwahlen, eine neue Minderheitsregierung oder eine Expertenregierung.

Österreich s Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird mit den politischen Parteien zusammenarbeiten, um Möglichkeiten aus der aktuellen politischen Sackgasse zu finden. Van der Bellen wird sich in den kommenden Tagen mit den Parteivorsitzenden treffen, wie er angekündigt hat. Er rief die Politik er dazu auf, endlich wieder zusammenzuarbeiten und den Kompromiss, das „ österreich ische Erfolgsrezept“, zu wahren.

Van der Bellen betonte, dass die Parteien sich auf das Wohl des ganzen Landes konzentrieren sollten. Er skizzierte mehrere mögliche Lösungen für die derzeitige Situation: Neuwahlen in einigen Monaten, eine neue Minderheitsregierung unter der Zustimmung des Parlaments oder eine Expertenregierung. Es ist auch möglich, dass sich die Parteien bei einem erneuten Versuch auf eine tragfähige Koalition einigen. Bei einer Einigung wäre Herbert Kickl von der FPÖ der erste Kanzler aus den Reihen der Rechtspopulisten. Obwohl die FPÖ der ÖVP in vielen Punkten entgegengekommen sei, seien die Verhandlungen schließlich nicht erfolgreich gewesen, heißt es in einem Schreiben Kickls an das Staatsoberhaupt.Die ÖVP sieht die Verantwortung für das Scheitern der Koalitionsgespräche bei dem FPÖ-Chef Herbert Kickl. „Leider ist Herbert Kickl aus der Rolle des Oppositionspolitikers nicht ausreichend in die Rolle eines Regierungschefs gewechselt“, sagte ÖVP-Chef Christian Stocker. Das Bestreiten des Innenministeriums durch die FPÖ sei inakzeptabel gewesen, so Stocker. Die Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP waren von Anfang an von Unterschieden in außen- und sicherheitspolitischen Fragen überschattet. Die Rechtspopulisten waren gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Die FPÖ ist extrem EU-kritisch, während die ÖVP von den Vorteilen der Europäischen Union überzeugt ist. Ein weiterer wichtiger Streitpunkt war bis zuletzt das Innenministerium, das beide Parteien für sich reklamierten. Insgesamt war in den rund vierwöchigen Gesprächen aber vor allem klar geworden, dass beide Parteien eine andere Weltanschauung haben. Während die ÖVP auf die enge internationale Einbindung Österreichs setzt, hatte die FPÖ immer wieder ihren Slogan von der „Festung Österreich“ propagiert





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Österreich Politik Koalition ÖVP FPÖ Alexander Van Der Bellen Neuwahlen Expertenregierung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Zukunft nach der Koalitionskrise: Was bedeutet das für Frauen und LGBTI?Nach dem Scheitern der Ampelkoalition und der drohenden Machtübernahme von Friedrich Merz und der Union stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die kommende Wahl für Frauen und queere Personengruppen hat. Der taz Talk beleuchtet die Folgen für Schwangerschaftsberatungsstellen, Jugendtreffs und den Alltag von Menschen, die nicht in ein konservativ-rechtsextremes Weltbild passen.

Weiterlesen »

AirPods: Zwangsaktivierung von Audiomodi irritiert – aber es gibt einen AuswegDie neuen Hörhilfen für die AirPods haben Apple offenbar dazu bewegt, den Aus-Schalter für die Audiomodi zu deaktivieren. Er kann aber wieder aktiviert werden.

Weiterlesen »

Pascal Wehrlein: Formel E als möglicher Ausweg?Pascal Wehrlein kehrt in die DTM zurück. In der Formel 1 bekam er nach zwei Jahren bei Manor und Sauber kein Cockpit mehr. Natürlich will er sich über gute Leistungen in der DTM für eine Rückkehr empfehlen.

Weiterlesen »

AfD-Verbotsverfahren: Letzter Ausweg oder schlimmster Fehler?Die AfD ist gefährlich, da sind sich fast alle Demokraten einig. Doch wie verhindert man, dass sie unserer Gesellschaft noch schwereren Schaden zufügt?

Weiterlesen »

Gegen das System der Angst: Missbrauchsskandal im Turnen: Kim Bui sieht nur einen AuswegSeit Wochen beschäftigen massive Missbrauchsvorwürfe das deutsche Turnen. Die frühere Spitzenathletin Kim Bui schildert erneut Einzelheiten und forderte einschneidende Veränderungen. Als positives Beispiel für die Zukunft nennt Bui US-Star Simone Biles.

Weiterlesen »

Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade: Ein Thriller-Perle im StreamingStefan Ruzowitzskys unterkühlt-rauer Thriller 'Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade' ist trotz Starbesetzung in den Kinos ein wenig untergegangen. Im Streaming ist der Film jedoch einen Blick wert, da er eine atemberaubende Mischung aus modernem Western und Neo-Noir bietet.

Weiterlesen »