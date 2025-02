Österreichs Skispringer dominieren Junioren-Weltmeisterschaft

Österreichs Skispringer dominieren die Junioren-Weltmeisterschaft im Skispringen in Lake Placid. Stephan Embacher verteidigt seinen Titel erfolgreich. Deutsche Springer blieben ohne Medaillen.

Österreich s Skispringer haben auch im Junioren -Bereich ihre Klasse bewiesen. Als erster Springer seit Janne Ahonen hat der Tiroler Stephan Embacher seinen Titel als Junioren -Weltmeister erfolgreich verteidigt. Der 19-Jährige holte in Lake Placid Gold vor Lokalmatador Tate Frantz (USA). Dritter wurde Simon Steinberger, ein weiterer ÖSV-Adler. Damit gingen fünf der letzten sechs WM-Titel nach Österreich .Die deutschen Teilnehmer Alex Reiter (Oberstdorf/13.), Max Unglaube (Bad Freienwalde/15.

), Robin Kloss (Willingen/16.) und Yann Kullmann (Hinterzarten/25.) hatten nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. Zwei WM-Titel in Folge hatte zuvor nur der fünfmalige Vierschanzentournee-Gewinner Ahonen aus Finnland in den Jahren 1993 und 1994 geschafft. Letzter deutscher Junioren-Weltmeister ist der inzwischen zurückgetretene David Siegel, der 2016 vor Domen Prevc und Ryoyu Kobayashi gewonnen hatte. Bei den Frauen holten die Norwegerinnen Ingvild Synnöve Midtskogen und Ingrid Laate einen Doppelsieg vor Taja Bodlaj aus Slowenien. Kim Amy Duschek (Wernigerode/5.) und Julina Kreibich (Klingenthal/9.) schafften es in die Top Ten





