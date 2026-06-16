Österreichs WM-Auftakt gegen Jordanien: Live im Free-TV

Das ÖFB-Team startet bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 in die Vorrunde und trifft auf Jordanien. Das Spiel wird live im Free-TV übertragen.

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 bekommt es Österreich zum Auftakt der Vorrunde am 17. Juni in Santa Clara mit Jordanien zu tun. Das ÖFB-Team qualifizierte sich in Gruppe H mit 19 Punkten als Erster knapp vor Bosnien-Herzegowina (17 Punkte).

Angeführt von Teamchef Ralf Rangnick und zahlreichen Bundesliga-Stars kämpft Österreich nun bei der Endrunde um das Erreichen der K.o. -Phase. Die Jordanier sind erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. Der größte Star des Teams ist Mousa Tamari, der bei Stade Rennes unter Vertrag steht.

Die Österreicher müssen sich nun gegen die Jordanier durchsetzen, um in die nächste Runde der Weltmeisterschaft zu gelangen. Das WM-Spiel Österreich gegen Jordanien wird live im Free-TV übertragen, wodurch alle Fans die Möglichkeit haben, das Spiel live zu verfolgen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der WM-Auftakt der Österreicher gegen Jordanien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar. Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Österreicher findet jedoch schon um 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit statt. Die Fans können sich auf das WM-Spiel freuen und die Österreicher hoffen, dass sie die Jordanier besiegen werden und in die nächste Runde der Weltmeisterschaft gelangen.

Ein wichtiger Moment für das ÖFB-Team und die Österreicher-Fans, der nun bevorsteht. Der WM-Auftakt der Österreicher gegen Jordanien ist ein wichtiger Schritt für das Team und die Fans. Die Fans können sich auf das Spiel freuen und hoffen, dass die Österreicher die Jordanier besiegen werden und in die nächste Runde der Weltmeisterschaft gelangen. Die Österreicher müssen sich nun gegen die Jordanier durchsetzen, um in die nächste Runde der Weltmeisterschaft zu gelangen.

Das WM-Spiel Österreich gegen Jordanien wird live im Free-TV übertragen, wodurch alle Fans die Möglichkeit haben, das Spiel live zu verfolgen. Die Fans können sich auf das WM-Spiel freuen und die Österreicher hoffen, dass sie die Jordanier besiegen werden und in die nächste Runde der Weltmeisterschaft gelangen





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