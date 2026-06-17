Österreichs WM-Teilnahme: Eine satirische Dokumentation

In einer satirischen Dokumentation aus dem Jahr 2056 beschäftigt sich die kleine Wiener Produktionsfirma Sequence Five mit der Frage, was wäre, wenn Österreichs Fußballmannschaft die WM tatsächlich nach Hause bringt. Im dreiminütigen Clip kommen Protagonisten des aktuellen Teams zu Wort, darunter Cheftrainer Ralf Rangnick und Ex-Bundesliga-Stars David Alaba und Marko Arnautović. Die Dokumentation zeigt viele witzige Szenen, von einer Geburt bis hin zu einem österreichischen Mount Rushmore und einem Museum mit dem Original-2026er-Fußballschuh von Michael Gregerl Gregoritsch.

Ein starker Teamgeist, dazu ein extrem erfahrener Trainer wie Ralf Rangnick . Und das Gefühl der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren! Klare Sache: Für Österreich wird die WM eine historische Veranstaltung.

Mit dieser Frage hat sich die kleine Wiener Produktionsfirma Sequence Five beschäftigt - in einer satirischen Dokumentation aus dem Jahr 2056. Im dreiminütigen Clip, der über den Instagram-Kanal der Firma ausgespielt wird, kommen Protagonisten des aktuellen Teams zu Wort: darunter Cheftrainer Rangnick und unter anderem die beiden Ex-Bundesliga-Stars David Alaba und Marko Arnautović. Es ist ungefähr 30 Jahre her, als Österreich zuletzt an der WM teilnahm. Wenn ich an den Tag zurückdenke, bekomme ich wirklich heute noch Gänsehaut, sagt Alaba.

Die Leute auf den Straßen, die Stimmung im ganzen Land, das war schon was ganz anderes. Marko Arnautović fügt hinzu: Ich habe im Leben schon viel gesehen - Geld, Erfolg, alles. Aber ich muss ehrlich sagen, das, das kannst du halt nicht kaufen. Der 19.

Juli - der Tag des WM-Finales - wurde in der KI-Satire mal eben zum Nationalfeiertag erklärt. Dazu gibt es viele witzige Szenen: Von einer Geburt, bei der sich die Mama für den Namen Marko entscheidet - zur Auswahl stand nur noch David. Dazu gibt es einen österreichischen Mount Rushmore mit den Gesichtern von Alaba und Co. sowie ein Museum mit dem Original-2026er-Fußballschuh von Michael Gregerl Gregoritsch.

Außerdem wird Rangnicks großer Traum vom neuen Nationalstadion im Video erfüllt - gleich mal in dreifacher Ausführung! Den größten Lacher aber gibt es am Ende des Videos, als Arnautović in seiner neuen Rolle im Jahr 2056 eingeblendet wird. Aber sehen Sie selbst. Im Abspann des Clips wird auf die KI verwiesen.

Und es heißt: Die Ereignisse dieses Videos haben noch nicht stattgefunden. Noch nicht?





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