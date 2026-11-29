Österreichs Bildungsminister verbannt Smart Glasses aus Schulen. Dort machen sie Probleme.

Schüler wollen keine Referate mehr halten, auf Schultoiletten geht die Angst vor heimlichen Aufnahmen um und sogar manche Pausenaufsichten meiden das Blickfeld von Schülern mit Smart Glasses.

Das sind Beschreibungen aus dem Alltag an manchen österreichischen Schulen, seit in dem Land die umstrittenen Smart Glasses erhältlich sind. Es handelt sich dabei um Brillen mit KI-Funktionen und für Dritte meist kaum erkennbarer Kamera. Nun will Österreichs Bildungsminister Christoph Wiederkehr von der Neos-Partei solche Brillen aus den Schulen verbannen..

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„Smartbrillen haben an unseren Schulen nichts verloren“, betont er. Es solle niemand Angst haben müssen, unbemerkt gefilmt oder abgehört zu werden. Mit Wirkung zum kommenden Sommersemester an österreichischen Schulen sind Smart Glasses und „vergleichbare körpernah getragene Aufnahmegeräte“ hier verboten. Im Klartext bedeutet das: Das Verbot kommt im Zeitraum Anfang bis Mitte Februar, jeweils nach den Semesterferien – das Pendant zu den Halbjahresferien an deutschen Schulen.