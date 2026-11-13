Osthangalm in Bayern: Verkauf einer beliebten Berghütte für 980.000 Euro

Die Osthangalm im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee steht zum Verkauf. Käufer erwerben das Anwesen für 980.000 Euro, müssen jedoch das Grundstück von den Bayerischen Staatsforsten pachten.

Die berühmte Berghütte Osthangalm im bayerischen Alpenraum steht aktuell zum Verkauf. Der Kaufpreis liegt bei exakt 980.000 Euro. Interessenten müssen jedoch beachten, dass sie den darunterliegenden Berg nicht erwerben. Das Grundstück gehört weiterhin den Bayerischen Staatsforsten. Künftige Eigentümer müssen die Fläche zwingend von den Forsten pachten.

Lage direkt an der Stümpfling-Abfahrt

Die Almhütte befindet sich auf einer Höhe von 1336 Metern. Sie liegt direkt an einer Skipiste im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee. Die genaue Position ist an der Stümpfling-Abfahrt. Diese Abfahrt ist 2,5 Kilometer lang und mittelschwer zu befahren. Die Lage gilt als extrem gut für Gastronomen. Skifahrer, die von der Bergstation zur Talstation Stümpfling fahren, passieren die Hütte praktisch auf direktem Weg.

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Das Skigebiet verfügt insgesamt über 14,2 Pistenkilometer. Es stehen zudem 11 Lifte für den Abfahrts- und Querverkehr zur Verfügung. Die Hütte war im vergangenen Winter geschlossen. Gäste warten bereits sehnsüchtig auf eine Wiedereröffnung. Eva M. Skofitsch von Immo-Alp bestätigt die hohe Popularität des Objekts. Sie beschreibt die Osthangalm als sehr beliebten Klassiker in der Region.

Bauweise per Hubschrauber und historische Details

Die heutige Osthangalm ist noch relativ jung im architektonischen Sinne. Sie wurde erst im Jahr 2001 errichtet. Der Bau war aufgrund der schwierigen Infrastruktur aufwendig. Lastkraftwagen konnten nicht einfach bis zum Standort fahren. Daher wurden die Holzbauteile per Hubschrauber auf den Berg geflogen. Dies war die einzige logistische Möglichkeit für den Transport.

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Rund 25 Jahre lang kehrten Skifahrer regelmäßig in der Hütte ein. Die Eigentümer, die Osthangalm GbR, betreiben das Unternehmen bereits nicht mehr. Zu den Geschäftspartnern gehören Christian Simon, Bernhard Simon und Lutz Schwenn. Sie entschieden sich nach 25 Jahren zum Verkauf. Die Trennung vom Objekt erfolgt aus Altersgründen. Zudem fehlt den Familienangehörigen die Nachfolge in der Führung.

Umfang des Objekts und Pachtbedingungen

Der Kaufpreis von 980.000 Euro umfasst das gesamte Anwesen. Der Käufer erwirbt geräumige 200 Quadratmeter Wohn- und Betriebsfläche. Im Preis enthalten sind große Gasträume und eine voll ausgestattete Küche. Eine Bar und eine Terrasse mit Panoramablick auf die Berge sind ebenfalls Teil des Angebots. Ein klassischer Kachelofen sorgt für gemütliche Wärme. Die Inventarliste ist umfangreich und funktional.

Trotz des Kaufs bleibt die Bodenbeschaffenheit unverändert. Das Land gehört weiterhin den Bayerischen Staatsforsten. Ein neuer Eigentümer muss einen Pachtvertrag mit den Forsten abschließen. Der Vertrag erlaubt die gewerbliche Nutzung der Flächen am Kurvenlift. Diese Nutzung ist spezifisch auf Almwirtschaft beschränkt. Die Wintersaison 2026/2027 startet bald, was den Zeitpunkt für den Einstieg kritisch macht.

Verkehrsanbindung und Öffnungszeiten im Winter

Die strategische Lage bietet maximale Sichtbarkeit. Mögliche Kundschaft fährt direkt an der Terrasse vorbei. Dies fördert den spontanen Konsum von Speisen und Getränken. Die Hütte profitiert stark vom Abfahrtstransit. Bei ausreichender Schneelage ist Betrieb auch nach Sonnenuntergang garantiert. Dies verlängert die mögliche Öffnungszeit signifikant.

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Insbesondere donnerstags und freitags findet Flutlichtski statt. Dies zieht ein breites Publikum an, das auch abends auf die Piste geht. Die Hütte benötigt primär einen neuen Wirt. Dieser muss die Räumlichkeiten öffnen und bewirtschaften. Nur so kann der Ruf des beliebten Standorts wiederhergestellt werden. Die Investition erfordert somit Engagement in der Gastronomie.