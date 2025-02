Ostia Antica: Ein Geheimtipp abseits der Touristenströme in Rom

Der archäologische Park Ostia Antica bietet eine alternative Sicht auf das antike Rom. Mit Einblicken in das Leben der römischen Arbeiterklasse und gut erhaltenen Strukturen wie einem Theater, öffentlichen Bädern und einem Mosaikraum, ist Ostia Antica eine lohnende Reise wert.

Rom gilt als herausragendes Reise ziel. Pantheon, Kolosseum, Petersdom, Forum Rom anum, Spanische Treppe - es sind unzählige Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Doch mit zunehmender Beliebtheit steigt auch das Besucheraufkommen. Rom ist entsprechend überlaufen, insbesondere in der Hauptsaison ist ein entspanntes Schlendern nur Schulter an Schulter möglich.

Diese überfüllten Zustände erschweren den Genuss der Stadt, besonders da die genannten Sehenswürdigkeiten die absoluten Klassiker in jedem Rom-Reiseführer sind. Glücklicherweise gibt es auch Alternativen abseits der Touristenhotspots, die zwar bekannt sind, aber noch nicht von allen Reiseveranstaltern erschlossen wurden. Einer davon ist Ostia Antica, ein archäologischer Park, der einst ein bedeutender Hafen und Handelspunkt des Römischen Reiches war. Seine Blütezeit liegt in ferner Vergangenheit, etwa im siebten Jahrhundert vor Christus. Im Unterschied zu den Ruinen von Pompeji bietet Ostia Antica Einblicke in das Leben der römischen Arbeiterklasse. Das Thermopodium, ein „antikes Schnellrestaurant“, wie Reiseleiterin Sarah May Grunwald erklärt, zeigt die Reste einer Bedienungstheke und sogar Fresken mit der Speisekarte. Auch öffentliche Bäder, ein wichtiges Kulturgut der Römer, sind noch zu besichtigen. Besonders beeindruckend ist ein Raum mit einem „unglaublichem Mosaik“, das Jagdszenen und Pflanzen darstellt.Das gut erhaltene Theater von Ostia Antica, mit Platz für bis zu 3000 Zuschauer, ist ebenfalls ein Highlight. „Noch heute finden hier im Sommer Aufführungen von zeitgenössischer und klassischer Musik, Ballett und vielem mehr statt“, berichtet Grunwald. Damit ist das Theater seit etwa 2000 Jahren in Betrieb. Kulturinteressierte können sich im Museum von Ostia Antica mit Artefakten vertraut machen, die Archäologen bei Ausgrabungen in der antiken Hafengemeinde zutage gefördert haben. Dazu gehören Statuen, Töpferwaren und Schmuckstücke. Ostia Antica ist weitaus weniger populär als andere Sehenswürdigkeiten in Rom. Daher kann man dort sicherlich etwas weniger Gedränge erwarten.





