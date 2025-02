Östrogen nach den Wechseljahren: Ist Hormontherapie sinnvoll?

Die sinkende Östrogenproduktion nach den Wechseljahren kann zu gesundheitlichen Problemen wie Osteoporose und Herzinfarkt führen. Hormontherapie kann helfen, diese Risiken zu mindern, jedoch gibt es unterschiedliche Meinungen über die langfristige Anwendung. Dieser Artikel beleuchtet die Vor- und Nachteile der Hormontherapie und gibt wichtige Informationen für Frauen in den Wechseljahren.

Osteoporose , Herzinfarkt und Scheidentrockenheit: Schuld daran ist das fehlende Östrogen nach den Wechseljahre n. Ist es dann nicht sinnvoll, Östrogen einzunehmen? Durchaus eine Option, sagt Andrea, aber nicht für jede Frau. Vor Kurzem haben wir über das steigende Herzinfarkt risiko bei Frauen nach den Wechseljahre n gesprochen. Der Grund dafür ist der abfallende Östrogen spiegel. Der Körper stellt mit dem Ende der fruchtbaren Phase auch die Produktion des Hormons ein, wie mir Andrea erklärt hat.

Doch Östrogen ist nicht nur für unsere Reproduktionsfähigkeit zuständig, sondern schützt sowohl unsere Knochen, als auch unsere Gefäße und beugt somit Osteoporose und Herzinfarkten vor. Dieser Schutz fällt nun weg. Warum nehmen wir Östrogen dann nicht einfach ein?: Stimmt, aber das Wort “Ersatz” darin darf man nicht wörtlich nehmen. Die Gynäkologin Dr. Dorothee Struck, unsere Expertin im Wechseljahre-Online-Kurs der BRIGITTE Academy, sagt zum Beispiel, dass wir Frauen uns nach der Menopause nicht als Mangelwesen verstehen sollen, denen etwas Wichtiges fehlt. Männer hätten schließlich niemals besonders viel Östrogen im Blut. Die Wechseljahre sorgen bei dir für Schlafmangel, Stress, Stimmungs- und Gewichtsschwankungen? Keine Sorge, du bist nicht allein! Im BRIGITTE Academy Onlinekurs unterstützen dich erfahrene Expertinnen mit konkreten Tipps und Übungen für deinen Alltag. Wenn die Eierstöcke die Östrogenproduktion einstellen und sich auch kein Progesteron mehr nach einem Eisprung bilden kann, geht es nicht darum, über die gleiche Menge dem Körper über ein Medikament zuzuführen, sie also 1:1 zu ersetzen. Wäre auch schwierig, weil im natürlichen Zyklus die Hormonwerte nicht konstant sind, sondern einen Kurvenverlauf haben. Frauen, die unter Wechseljahren leiden, können unter Umständen eine Hormontherapie bekommen, damit ihre Symptome gelindert werden. Da sprechen Expert:innen von vasomotorischen Beschwerden, also Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Das Ziel ist also nicht unbedingt, einen Hormonmangel auszugleichen. Und in der Leitlinie steht auch, dass sie nicht präventiv eingesetzt werden soll. Und genau an dem Punkt teilen sich die Meinungen, es gibt da zwei Strömungen innerhalb der Gynäkologie. Die offizielle Haltung ist genau diese, dass im individuellen Einzelfall zur Linderung der akuten Beschwerden für ein paar Jahre Hormone gegeben werden. Bis das Hormonchaos der Wechseljahre nachlässt. Genau. Das ist das Argument der Gegenseite. Du hast vielleicht schon mal von der Gynäkologin Sheila de Liz gehört. Sie hält es für fahrlässig, Frauen die Hormontherapie vorzuenthalten. Sie helfe den Frauen schließlich, sich besser zu fühlen. Ihrer Meinung nach sollte die die Behandlung auch langfristig zur Prävention eingesetzt werden. Sie hat zum Beispiel gesagt: “Wir brauchen die Hormone, um die Knochen zu stärken, ein gesundes Herz zu haben und nicht frühzeitig zu verblöden.' Die langfristigen Auswirkungen der Hormontherapie sind noch nicht vollständig erforscht, und es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Das Argument der Befürworter liegt darin, dass Östrogen die Gesundheit der Frauen nach den Wechseljahren aktiv unterstützt und vor chronischen Erkrankungen schützt. Denn es ist wichtig, dass Frauen sich über ihre Optionen im Zusammenhang mit der Hormontherapie informieren und mit ihrem Arzt über die für sie persönlich beste Vorgehensweise sprechen. Dass ihnen eine gute und wirksame Behandlung zusteht. Und lange wurde die Hormontherapie förmlich verteufelt. Das ist auch nicht richtig. Aber bei Frauen, bei denen Brustkrebs, Herzinfarkt oder Thrombosen in der Familie liegen, kann sich zum Beispiel das Risiko erhöhen und deshalb muss immer der individuelle Fall angeschaut werden. Dieses ‘Alle Frauen nehmen einfach Hormone und alles ist gut’ wäre zu kurz gedacht, glaube ich. Langzeitstudien gibt es dazu nämlich noch nicht. Und was das Risiko angeht, kommt es auch auf die Art an, wie man die Hormone anwendet, also über die Haut oder ob man sie schluckt.





