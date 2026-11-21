Finnland vermutet die Ukraine hinter dem Angriff. Der Frachter trieb in finnische Gewässer, wo die Behörden den Luft- und Seeverkehr einschränkten.

Ein Frachtschiff eines russischen Militärlogistikunternehmens ist in der Ostsee bei einem Drohnenangriff in Brand geraten. Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Finnischen Meerbusen zwischenund Estland, wie Behörden der drei Länder mitteilten.

Demnach wurde die „Sparta II“ in internationalen Gewässern vor der russischen Insel Gogland getroffen und trieb dann in finnische Gewässer.

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„Der Krieg greift auf Gebiete in unserer Nachbarschaft über“, erklärte der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo. „Die finnischen Behörden kümmern sich um die Lage im Finnischen Meerbusen, wo ein Drohnenangriff ein russisches Handelsschiff getroffen hat. Die Ukraine hat das Recht, gegen den Aggressor zu kämpfen.

“ Das Verteidigungsministerium erklärte, Finnland habe seine Verbündeten über den Vorfall informiert. Die Regierungen in Schweden und Estland erklärten, sie beobachteten die Lage. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson bot Finnland Unterstützung an. Finnland verhängte örtliche Beschränkungen des Luft- und Seeverkehrs.

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Dies diene dem Schutz von Zivilisten und ermögliche es den Behörden, bei Bedarf Drohnen abzufangen. Die Grenzschutzbehörde erklärte, es bestehe keine Gefahr für den Schiffsverkehr oder Menschen. Ein laufender Einsatz werde mit Nachbarstaaten koordiniert. Der Frachter „Sparta II“ gehört dem russischen Unternehmen Oboronlogistika, das Logistikdienstleistungen für das Verteidigungsministerium erbringt, wie aus Daten des US-Finanzministeriums und des Finanzdatenanbieters LSEG hervorgeht.

Das Schiff unterliegt US‑Sanktionen. Der 121 Meter lange Frachter hatte LSEG-Daten zufolge am Freitag in St. Petersburg abgelegt und war nach russischen Angaben auf dem Weg in die Exklave Kaliningrad. Das Gebiet, das von Russland aus nur auf dem Seeweg und dem Luftweg ungehindert zu erreichen ist, ist ein wichtiger Militärstützpunkt. Kaliningrads Gouverneur Alexej Besproswannych betonte, die Versorgung der Region sei nicht gefährdet.

Über die Schiffsladung lagen zunächst keine Informationen vor.

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich militärisches Material an Bord befindet“, sagte der finnische Grenzschutzkommandeur Ilja Iljin der Nachrichtenagentur Reuters. Der finnischen Küstenwache zufolge ankerte das Schiff später. Nach übereinstimmenden finnischen und russischen Angaben verließ die Besatzung den Frachter. Nach Angaben der finnischen Grenzschutzbehörde wurde die Besatzung von einem anderen russischen Schiff aufgenommen.

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Finnland äußerte zudem den Verdacht, dass ein russischer Hubschrauber den finnischen Luftraum verletzt habe, was möglicherweise im Zusammenhang mit einem Rettungs- oder Beobachtungseinsatz stehe. Der Gouverneur der St. Petersburg umgebenden Region Leningrad, Alexander Drosdenko, erklärte, der Frachter sei von zwei Drohnen angegriffen worden. Das Ausmaß der Schäden werde untersucht. In der Nacht seien über der Region Leningrad zudem 80 Drohnen abgeschossen worden.

Die Ukraine hat dieses Gebiet und seine für den Ostseeverkehr wichtigen Hafenanlagen in der Vergangenheit wiederholt mit Drohnen angegriffen. In der vergangenen Woche hatte das finnische Militär in dem Seegebiet einen Angriff auf ein russisches Kriegsschiff registriert. Russland hatte Angriffe auf seine Schiffe in der Vergangenheit als Terrorismus und Piraterie bezeichnet.