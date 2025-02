Ostwestfalen-Lippe: Wochenendtipps für Veranstaltungen

Eine Auswahl an Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe für das kommende Wochenende, darunter Theater, Musik, Comedy und Flohmärkte.

In Sachen Veranstaltungen und Events ist in Ostwestfalen-Lippe das ganze Jahr viel los, egal ob Kultur in einer Ausstellung oder Schauspiel im Theater . Von Party bis Entspannung: Wir fassen abwechslungsreiche Veranstaltungstipps für das Wochenende für Sie zusammen. Nichts Passendes dabei? Schauen Sie auch bei unserem „NW“-Eventportal vorbei. Verkaufsoffene Sonntage: Hier in OWL haben die Geschäfte geöffnet. Impro-Abend mit den Stereotypen in Bielefeld Sonntag, 16.

Februar Die Angst, den Text zu vergessen, wohl alle Schauspieler mal. Das Herzklopfen, wenn man ganz ohne Text auf die Bühne darf, um einen ganzen Abend zu spielen, erleben dagegen nicht viele. Zwei Schauspieler aus dem Ensemble des Theaters Bielefeld gehen dieses Wagnis ein und völlig unvorbereitet auf die Bühne mit Nele Kießling und Marvin Meinold vom Bielefelder Improvisationstheater Die Stereotypen. 📅Uhrzeit: Sonntag, 22.30 Uhr 📍Adresse: Stadttheater, Niederwall 27 🎫Eintritt: nur noch wenige Karten ab 14 Euro online. The ABBA Tribute Show in Paderborn und Halle Freitag, 14. Februar, bis Samstag, 15. Februar „ABBA - Diamonds“ bringt in einem mit viel Liebe zum Detail choreografierten Live-Konzert die Songs von ABBA auf die Bühne, und das Publikum jeden Alters kann sich gleichermaßen daran erfreuen. Vor 50 Jahren wurde aus den individuellen Talenten von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid das unvergleichliche Phänomen ABBA geboren. Mit ihren eingängigen Songs haben sie die Musikwelt verändert. Jetzt lässt „ABBA - Diamonds“ den Glanz und die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt wieder aufleben. In Paderborn: 📅 Datum: Freitag, um 20 Uhr 📍 Adresse: Paderhalle, Marienplatz 2, 33098 Paderborn 🎫 Eintritt: ab 39,95 Euro, Tickets gibt’s hier. In Halle (Westf.): 📅 Datum: Samstag, um 20 Uhr 📍 Adresse: Roger-Federer-Allee 2, 33790 Halle (Westf.) 🎫 Eintritt: ab 41,90 Euro, Tickets gibt’s hier. Game it Out! – alles zur Gamingwelt in Paderborn Sonntag, 9. Februar Im Gamingraum der Stadtbibliothek werden verschiedenste Möglichkeiten zum Entdecken der Gamingwelt geboten. Ob die Umgebung mit der Hololens 2 zu einer dreidimensionalen Leinwand für Zeichnungen wird, oder die Grenzen des Raums auf dem Virtualizer verschwinden. Neue Spiele und aktuelle Gamingtechniken im Bereich Virtual Reality, oder eine Reise in die Vergangenheit mit Retrokonsolen stehen zur Verfügung und können kostenlos getestet werden. 📅 Datum: Samstag, 11 bis 14 Uhr 📍 Veranstaltungsort: Stadtbibliothek, Am Rothoborn 1, 33098 Paderborn 🎫 Eintritt: frei. Familien-Flohmarkt in Gütersloh Sonntag, 16. Februar Am Sonntag kann in Gütersloh wieder getrödelt und gefeilscht werden. Auf dem Marktkaufparkplatz findet wieder der beliebte Familientrödelmarkt statt. Egal ob Klamotten, alte Schätze oder Spielzeug - hier sollte jeder fündig werden. 📅 Uhrzeit: Sonntag, 11 bis 17 Uhr 📍 Adresse: Hans-Böckler-Straße 14, 33334 Gütersloh 🎫 Eintritt: frei. Vince Ebert: Vince of Change – Kabarett in Bünde Sonntag, 16. Februar Der Wissenschaftskabarettist und Physiker Vince Ebert zieht in seinem neuen Programm „Vince of change“ Bilanz zur Frage: Sind wir in den letzten Jahren rationaler, besonnener oder gar klüger geworden? Dabei identifiziert er sich als 32-jähriger braun gebrannter Surflehrer aus Kalifornien und spricht damit vollkommen neue Zielgruppen an. 📅 Uhrzeit: Sonntag, 19 Uhr 📍 Adresse: Stadtgarten Bünde, Steinmeisterstraße 13-15, 32257 Bünde 🎫 Eintritt: Karten gibts für 31,05 Euro im NW-Eventportal. Schauspiel: Mephisto in Espelkamp Samstag, 15. Februar In dem Schauspiel mit Musik nach dem Roman von Klaus Mann wird die (fiktive) Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen erzählt, als dieser es zum gefeierten Star des sogenannten Dritten Reiches gebracht hat und zum Intendanten des Berliner Staatstheaters ernannt wird. Als leidenschaftlicher Schauspieler, dem die Rolle des Mephisto in Goethes Faust wie auf den Leib geschnitten ist, erkennt der Opportunist Höfgen erst viel zu spät, dass er tatsächlich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. 📅 Uhrzeit: Samstag, 20 Uhr 📍 Adresse: Neues Theater Espelkamp, Trakehner Straße 1, 32339 Espelkamp 🎫 Eintritt: Karten gibts zwischen 21 Euro und 30 Euro (ermäßigt 10 Euro bis 13 Euro). Demo für Demokratie in Warburg Samstag, 15. Februar Eine Woche vor der Bundestagswahl will Warburg ein Zeichen für Demokratie setzen: Die Initiative Buntes Fest Warburg lädt zusammen mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz im Kreis Höxter zu einer Demonstration vom Schützenplatz durch die Stadt mit Abschlusskundgebung auf dem Neustadt-Marktplatz ein. Motto: „Warburg strahlt für Demokratie





