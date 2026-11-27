Experte Dominik Jung warnt vor dem Ostwind an deutschen Weihnachtsmärkten: Der Wind kühlt den Glühwein schneller aus als erwartet. Lesen Sie die Details.

Deutschland erwacht an diesem Wochenende in einem kalten Klima, das besonders den Start in die Weihnachtsmarkt-Saison prägt. Ein Ostwind transportiert kontinentale Kaltluft aus Osteuropa in die Bundesländer und sorgt für eisige Temperaturen. Dieser Wetterphänomen stellt für die Besucher der traditionellen Marktstände eine besondere Herausforderung dar, da die thermische Stabilität der heißgetränke massiv beeinträchtigt wird.

Meteorologie des Glühweins: Warum der Wind entscheidend ist

Wetterexperte Dominik Jung betont gegenüber der Nachrichtenagentur BILD, dass die Ostströmung am Freitag das dominierende meteorologische Thema in Deutschland sein wird. Diese Luftmassen sind nicht nur kalt, sondern auch ausgesprochen trocken und wirken als starker Verstärker für das Empfinden von Kälte. Die gefühlte Temperatur liegt dabei deutlich niedriger als die tatsächlich vom Thermometer gemessene Lufttemperatur.

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Doch nicht nur die menschlichen Körper sind betroffen. Der heiße Glühwein, ein Symbol der winterlichen Jahreszeit, verliert durch die Windbewegung rasch an Wärme. Dominik Jung vergleicht diesen Prozess mit dem Abkühlen einer heißen Suppe: Der Wind trägt die Wärme an der Oberfläche des Getränks ständig ab. Dadurch wird der tropfene Wein spürbar schneller lauwarm als es bei windstillen Verhältnissen der Fall wäre.

Die Geschwindigkeit des Abkühlens hängt weniger von der absoluten Lufttemperatur ab, als vielmehr von der Luftbewegung selbst. Ob es wenige Grad über oder unter dem Gefrierpunkt liegt, macht bei der Wärmeabfuhr nur einen vergleichsweise geringen Unterschied. Entscheidend ist stattdessen die kinetische Energie des Windes, der die Wärmehülle um das Glas herum ständig ablöst.

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Wettervorhersage für Freitag und Samstag: Frost und Schneegriesel

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Freitag Höchsttemperaturen zwischen minus 3 Grad und plus 2 Grad across the country. Lediglich an der Nordseeküste bleibt es etwas milder, während der Rest des Landes von der kontinentalen Kälte geprägt ist. Dies schafft eine Atmosphäre, die zwar romantisch wirken mag, aber die praktische Freude am warmen Trinken erschwert.

Während sich im Westen und Nordwesten gebietsweise längere Sonnenscheinautoradios zeigen bleiben, die Wetterbedingungen an anderen Orten meist bewölkt und grau. Im Osten und Südosten des Landes ist zeitweise mit Schneegriesel zu rechnen, örtlich fällt auch gefrierender Sprühregen. Dies kombiniert sich mit dem schwachen Ostwind, der in Böen mäßig auffrischen kann und die Kälteempfindung weiter verstärkt.

In der Nacht zum Samstag kühlt es noch weiter ab, wobei der DWD mit Temperaturen zwischen minus 1 Grad und minus 8 Grad rechnet. Bei klarem Himmel ist sogar ein weiteres Absinken der Werte möglich. Am Samstag selbst zeichnet sich kein großes Auftauen ab; stattdessen wechseln sich Hochnebel und Sonnenlicht ab, während vielerorts leichter Dauerfrost mit Werten bis zu minus 3 Grad herrscht.

Tipps für Marktbesucher und Ausblick auf die folgende Woche

Dominik Jung empfiehlt daher, sich beim Genuss von Glühwein möglichst windgeschützt zu positionieren, etwa hinter den Marktständen oder in Gebäuden. Wer das Getränk langsam genießt, sollte jedoch nicht zu sehr zögern, da die Temperatur sinkt. Die Kombination aus kalter Luft und Bewegung beschleunigt den Kühlprozess erheblich, sodass das Heißgetränk seine wohltuende Wirkung früher verliert als erwartet.

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Die Aussichten für die Nacht zum Sonntag zeigen eine weitere Abkühlung mit Werten bis zu minus 9 Grad laut DWD. Im Nordwesten ziehen später dichtere Wolken auf, sodass dort gegen Morgen erster Regen erwartet wird. Dies markiert den Beginn einer leichten Wetteränderung, die jedoch noch nicht als merkliche Erwärmung zu werten ist.

Kachelmannwetter fasst die Situation auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal präzise zusammen: Es bleibt kalt, und dies wird sich kurzfristig nicht ändern. Erst ab Sonntag beginnt langsam, wärmere Luft von Westen nach Deutschland einzuströmen. Bis dahin müssen die Besucher der deutschen Weihnachtsmärkte mit eisigen Bedingungen und schnell abkühlenden Getränken rechnen.