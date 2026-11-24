Die Tänzerin Oti Mabuse und ihr Mann Marius Iepure haben einen Sohn bekommen. Die Familie teilt auf Instagram ihre Freude über das neue Familienmitglied.

Die rumänische Tänzerin Oti Mabuse, 36 Jahre alt, und ihr Ehemann Marius Iepure haben ein neues Mitglied in der Familie begrüßt. Das Paar hat einen Sohn bekommen, was die 36-Jährige nun öffentlich mit ihren mehr als 800.000 Followern in den sozialen Medien teilt. Mabuse nutzt ihre Reichweite, um die frohe Nachricht direkt an ihre Community zu richten und die Herzen ihrer Anhänger zu berühren.

Neue Familie Mabuse freut sich über den kleinen Jungen

Im vergangenen Wochenende verbrachte die Tänzerin Zeit mit der Fürsorge für das Neugeborene, wie sie auf Instagram berichtete. Das Paar widmete sich ganz dem Baby, hielt es abwechselnd im Arm und staunte über das kleine Wunder. Mabuse beschreibt die intensiven Gefühle, indem sie sagt, dass sie sich immer wieder ansehen und sich fragen, ob sie glauben können, dass diese vier Personen nun ihre Familie sind. Der Zusammenhalt im Kreis der Vier lässt ihre Herzen nun voll von Liebe schmelzen, was ihr das Gefühl der Vollständigkeit gibt.

Also read Motsi Mabuse gratuliert Oti zum Baby

Der neuen Familie richtet Mabuse einen herzlichen Willkommensgruß aus. Sie nennt den kleinen Jungen ihren Schatz und versichert ihm, dass Mama, Papa und die große Schwester ihn unendlich lieben. Die Veröffentlichung wird durch Fotos begleitet, die Oti Mabuse gemeinsam mit ihrem Mann Marius Iepure, dem Neugeborenen und der gemeinsamen Tochter zeigen. Die Bilder verdeutlichen die enge Verbundenheit der Familie, die durch die Geburt eines weiteren Kindes noch gewachsen ist.

Herausforderungen der Vergangenheit und Trost durch die Tante

Die Geburt des Sohnes steht im Kontext vorheriger familiärer Herausforderungen, die Oti Mabuse öffentlich gemacht hat. Ihre Tochter wurde im Jahr 2023 geboren, doch der Start war von einem schweren Vorfall überschattet. Bereits am 25. Dezember 2023 berichtete das Medienhaus BILD, dass das neugeborene Mädchen eine Blutvergiftung erlitt und von seiner Tante angesteckt wurde. Diese Episode hinterließ tiefe Traumata, über die Mabuse vor kurzem auf Instagram schrieb. Die Angst, dass eine ähnliche Situation eintreten könnte, war groß.

Advertisement

Als Oti Mabuse im Nachhinein über ihre Schwangerschaft mit dem zweiten Kind nachdachte, empfand sie ein Gemisch aus Dankbarkeit, Angst und Hoffnung. Sie träumte von einem sanfteren Start für ihr neues Baby. Die Freude, dass diese Geburt nun erfolgreich und sicher verlaufen ist, ist daher umso größer. Unter dem Post zur Geburt gratulierte auch ihre Schwester, die "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, 45 Jahre alt. Sie sprach von reiner Liebe und erklärte, dass sie das Kind vom ersten Moment an geliebt habe, als sie wusste, dass es in die Familie kommt.

Langjährige Partnerschaft und familiäres Wachstum

Oti Mabuse und Marius Iepure blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Laut Berichten des britischen Medienhauses The Independent sind die beiden seit dem Jahr 2014 verheiratet. Die rumänische Tänzerin hat ihre Ehepartnerin in den vergangenen Jahren konsequent an ihrer Seite. Die Verbindung zwischen den Geschwistern Mabuse ist ebenfalls deutlich sichtbar. Motsi Mabuse nutzte ihre Instagram-Stories, um ihrer jüngeren Schwester zu gratulieren und das Wachstum der Familie zu betonen.

Die 45-jährige Jurorin gab zu, den gesamten Samstag über vor Rührung geweint zu haben. Für sie ist die Geburt ihres Neffen ein besonderer Moment. Sie verrät, dass sie es kaum erwarten kann, den kleinen Jungen kennenzulernen. Die Botschaft ihrer Tante unterstreicht die enge Bindung, die bereits vor der eigentlichen Geburt bestand und nun mit der Ankunft des Babys konkret wird.

Betrachtung der großen Schwester und Zukunftsausblick

Neben der Freude über den Sohn steht auch die Rolle der ersten Tochter im Fokus. Die Tochter wurde im Jahr 2023 geboren und ist nun zur großen Schwester aufgestiegen. Oti Mabuse findet es besonders schön zu beobachten, wie ihre Tochter sich auf die neue Situation einstellt. Der Blick auf die Entwicklung der Tochter zeigt, dass die Familie nicht nur zahlenmäßig wächst, sondern auch emotional reift.

Advertisement

Die Kombination aus der Freude über den Jungen und der Reflexion über die vergangenen Probleme der Tochter macht diese Phase für die Familie besonders bedeutsam. Oti Mabuse hat mit ihrer Offenheit gezeigt, dass sie sich den Herausforderungen des Familienlebens stellt. Die Geburt des Sohnes markiert somit einen neuen, positiven Abschnitt in der Geschichte der Mabuse-Familie, der von Liebe, Unterstützung und gegenseitigem Trost geprägt ist.