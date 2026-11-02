Ottmar Hitzfeld mahnt Trainer zur Gesundheitsvorsorge nach Kompany-Vorfall

Legende Ottmar Hitzfeld fordert jährliche Arztbesuche für Trainer. Nach Vincent Kompanys Zusammenbruch betont er die Wichtigkeit der Gesundheit und der Vorbildfunktion im Fußball.

Ottmar Hitzfeld hat sich als erfahrener Trainerexperte klar positioniert, wenn es um das Wohlbefinden von Fußballtrainern geht. Der 77-jährige Trainerlegende mahnt Vereine, die Gesundheit ihrer Coaches nicht zu vernachlässigen. Er formuliert dazu eine zentrale Forderung für die Szene. Hitzfeld setzt sich nachdrücklich für regelmäßige gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen von Trainern aus. Diese Initiative gewinnt durch aktuelle Vorfälle in der Bundesliga an Bedeutung.

Kompany-Fall löst wichtige Diskussion aus

Die aktuelle Situation rund um Vincent Kompany hat ein breites Medienecho ausgelöst. Der Bayer-Trainer war in Folge einer Hirnhautreizung zusammengebrochen und befand sich zeitweise im Krankenhaus. Diese Nachricht hat die gesamte Fußballwelt erschüttert und viele Fragen aufgeworfen. Hitzfeld sieht in diesem Ereignis eine Chance für positive Veränderungen in der Branche. Er erwartet, dass durch die Geschichte von Kompany eine neue Welle an Aufklärung entsteht. Diese Entwicklung wird vielen Trainern und Menschen mit ähnlichen gesundheitlichen Problemen helfen, sagte die Trainer-Ikone dem Sportmagazin kicker. Er ist optimistisch, dass sich die Situation für die betroffenen Persönlichkeiten bessern wird.

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Trainingsdruck und die Notwendigkeit von Pausen

Der Druck auf die Trainer in der modernen Bundesliga ist enorm hoch. Hitzfeld vergleicht diese Situation mit der Belastung von Spielern auf dem Platz. Schließlich könne schließlich auch der Coach überfordert sein, wie er betonte. Im Gegensatz zu den Spielern gibt es jedoch kein Pardon für die Trainer an der Seitenlinie. Die Trainer sind die Chefs der Mannschaft und müssen als Vorbild vorangehen. Diese Führungsrolle ist mit hohen Verantwortlichkeiten verbunden. Dabei sollte ein Trainer auch mal sagen, dass er nicht fit ist. Er sollte dann zu Hause bleiben, um sich auszukurieren. Dies ist jedoch oft schwierig, da sofort Fragen aufkommen. Die Öffentlichkeit fragt sich: Warum kommt der Trainer nicht? Hat er etwas Schlimmes? Diese Erwartungen können die Situation zusätzlich belasten.

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Historische Erfahrungen mit Burnout und Depressionen

Hitzfeld spricht aus eigener leidvoller Erfahrung mit diesem Thema. Er hatte im Jahr 2004 einen schweren Burnout erlitten. Diese Erkrankung hat sein Leben und seine Karriere nachhaltig geprägt. Er litt damals unter starken Schlafstörungen und Depressionen. Der ehemalige Nationalspieler beschreibt seine Zustände detailliert. Morgens wollte er lieber die Decke über den Kopf ziehen, anstatt aufzustehen. Diese Schilderungen verdeutlichen die Schwere der psychischen Belastung. Hitzfeld war als Trainer sowohl mit Borussia Dortmund als auch mit Bayern München erfolgreich. Mit Borussia Dortmund gewann er im Jahr 1997 die Champions League. Mit Bayern München folgte im Jahr 2001 der nächste große europäische Titel. National konnte er insgesamt sieben Meistertitel feiern. Darüber hinaus gewann er dreimal den DFB-Pokal.

Konkrete Empfehlungen für die Vereinsführung

Basierend auf diesen Erfahrungen gibt Hitzfeld konkrete Ratschläge an die Trainer. Das ist ein guter Rat an die Trainer, sich einmal im Jahr richtig durchchecken zu lassen. Dies ist eine präventive Maßnahme, die jeder Trainer in Anspruch nehmen sollte. Die Vereine sollten darauf einwirken und aktiv achten. Es ist wichtig, dass die Trainer die medizinische Vorgabe auch befolgen. Die Verantwortung liegt dabei nicht nur bei den Coaches allein. Auch die Vereinsführung hat eine Pflicht zur Fürsorge. Die Gesundheit der Trainer muss Priorität haben. Nur so kann die Stabilität der gesamten Mannschaft gewahrt werden. Ein gesunder Trainer führt seine Mannschaft erfolgreicher. Die Erfahrungen von Hitzfeld unterstreichen diese Tatsache eindrucksvoll. Seine Ratgeberfunktion ist daher besonders wertvoll für die aktuelle Debatte.