Otto Bulletproof: '7 vs. Wild' auf YouTube ist ein Flop

Der ehemalige Bundeswehrsoldat und Survival-Star Otto Bulletproof kritisiert die Entwicklung von '7 vs. Wild' auf YouTube. Er ist der Meinung, dass die Show nicht das YouTube-Know-how hat und die Zuschauer auf der Plattform Nähe, Transparenz und den direkten Austausch mit den Menschen hinter einem Format erwarten.

Otto Bulletproof kritisiert die Entwicklung von '7 vs. Wild' auf YouTube. Der ehemalige Bundeswehrsoldat und Survival-Star ist der Meinung, dass die Show nicht das YouTube-Know-how hat und die Zuschauer auf der Plattform Nähe, Transparenz und den direkten Austausch mit den Menschen hinter einem Format erwarten.

Er kritisiert insbesondere die Kommunikation mit den Fans und sagt, dass die Community sich nicht mehr so abgeholt fühlt. Trotzdem findet er die Idee einer Wildcard-Staffel toll und findet die bisherigen Inhalte spannend. Sein Fazit ist, dass gute Ideen allein auf YouTube nicht ausreichen, sondern die Community das Gefühl haben muss, Teil des Projekts zu sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Otto Bulletproof 7 Vs. Wild Youtube Survival-Abenteuer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rankscale schließt Partnerschaft mit OTTOWien (ots) - Der größte deutsche Onlineshop integriert die Plattform des Wiener AI Visibility & AI Commerce Start-ups Rankscale in seine Prozesse.Die Partnerschaft ist das Ergebnis eines mehrmonatigen

Read more »

Tonies Mega OTTO Sale: Bis zu 35% auf Tonies, Starter-Sets, Wandregale, Taschen u.v.m.Otto startet einen großen Tonies‑Sale, bei dem du dir zahlreiche Figuren und Startersets mit attraktiven Rabatten sichern kannst.

Read more »

„Andere haben Hobbys, ich hatte Deadlines“ – Nach 12 Jahren YouTube zieht Julien Bam ein FazitDer YouTuber Julien Bam hat 12 Jahre auf der Video-Plattform aufwendige Kurzfilme produziert. Jetzt redet er über das Danach.

Read more »

Mega Faltrad-Deals im Sale!: Bis zu 68 % bei Otto sparen und dem Stau einfach davonradelnMega Faltrad-Sale bei Otto: Sparen Sie bis zu 68 % auf Top-Marken wie MBM und Hitway! Finden Sie Ihr ideales Klapprad für die Stadt und um Stau einfach zu umfahren.

Read more »