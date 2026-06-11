Otto Wolfgang Vogts kritisiert die Entwicklung der Weltmeisterschaft und fordert Widerstand aus Deutschland

Der Europameister-Coach von 1996, Otto Wolfgang Vogts, hat vor dem Start der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko deutliche Kritik an der Fifa geübt und den DFB in die Pflicht genommen. Vogts sieht die Entwicklung der WM in die falsche Richtung und kritisiert vor allem die Rolle des Weltverbandes. Er sieht wirtschaftliche Interessen als die Hauptmotivation der Fifa und fordert mehr Widerstand aus Deutschland. Gleichzeitig macht sich Vogts Sorgen um die weitere Entwicklung des Turniers und warnt vor langfristigen Folgen für den Sport. Stattdessen plädiert er für deutlich kleinere Weltmeisterschaften, um sowohl der sportlichen Qualität als auch der Belastung der Spieler gerecht zu werden.

Der Europameister-Coach von 1996, Otto Wolfgang Vogts , hat vor dem Start der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko deutliche Kritik an der Fifa geübt und den DFB in die Pflicht genommen.

Vogts sieht die Entwicklung der WM in die falsche Richtung und kritisiert vor allem die Rolle des Weltverbandes. Er sieht wirtschaftliche Interessen als die Hauptmotivation der Fifa und fordert mehr Widerstand aus Deutschland. Gleichzeitig macht sich Vogts Sorgen um die weitere Entwicklung des Turniers und warnt vor langfristigen Folgen für den Sport. Stattdessen plädiert er für deutlich kleinere Weltmeisterschaften, um sowohl der sportlichen Qualität als auch der Belastung der Spieler gerecht zu werden





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Otto Wolfgang Vogts Fifa Weltmeisterschaft Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik Entwicklung Der WM Weltverband Deutschland Rolle Des Weltverbandes Widerstand Aus Deutschland Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Infineon News aktuell: Partnerschaft mit VinRobotics zur Entwicklung humanoider Roboter vereinbartNEUBIBERG (IT-Times) - Der Chiphersteller Infineon Technologies hat heute eine Zusammenarbeit mit VinRobotics bekannt gegeben, um die Entwicklung humanoider Roboter voranzutreiben. Die Infineon Technologies

Read more »

Otto Bulletproof kritisiert '7 vs. Wild'-EntwicklungIst die Seele von '7 vs. Wild' verloren gegangen? Otto Bulletproof erklärt, wieso sich viele Zuschauer nicht mehr abgeholt fühlen.

Read more »

„Machen Fußball kaputt“: Ex-Bundestrainer Vogts rechnet mit FIFA und DFB-Boss abEx-Bundestrainer Berti Vogts kritisiert die Aufblähung der WM auf 48 Teams scharf und fordert eine Rückkehr zu 24 Mannschaften. Er äußert sich enttäuscht über die FIFA und den DFB-Boss.

Read more »

Vogts skeptisch vor WM-StartDeutschlands Europameister-Coach Berti Vogts hätte vom DFB mehr Widerstand gegen das neue XXL-Format des WM-Turniers erwartet.

Read more »