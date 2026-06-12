Ousmane Dembélé sieht Spanien als einen der größten Herausforderungen für Frankreich in der Weltmeisterschaft

Der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé sieht die kommende Weltmeisterschaft in Katar als eine Herausforderung für seine Nationalmannschaft und sieht Spanien als einen der größten Herausforderungen. Dembélé sieht Spanien als ein Team mit einem außergewöhnlich starken Kollektiv und vielen hervorragenden Spielern. Er betont, dass sie zu den Favoriten des Turniers gehören und dass sie bei der Weltmeisterschaft eine Mannschaft sein wird, auf die man achten muss. Dembélé betont auch, dass es sowohl für Frankreich als auch für Spanien nicht einfach werden wird, trotz unterschiedlicher Stile. Er sieht die kommende Weltmeisterschaft als eine Chance für seine Nationalmannschaft, um ihre Stärken zu zeigen und zu wachsen.

Der französische Nationalspieler Ousmane Dembélé sieht die kommende Weltmeisterschaft in Katar als eine Herausforderung für seine Nationalmannschaft und sieht Spanien als einen der größten Herausforderungen.

Dembélé sieht Spanien als ein Team mit einem außergewöhnlich starken Kollektiv und vielen hervorragenden Spielern. Er betont, dass sie zu den Favoriten des Turniers gehören und dass sie bei der Weltmeisterschaft eine Mannschaft sein wird, auf die man achten muss. Dembélé betont auch, dass es sowohl für Frankreich als auch für Spanien nicht einfach werden wird, trotz unterschiedlicher Stile. Er sieht die kommende Weltmeisterschaft als eine Chance für seine Nationalmannschaft, um ihre Stärken zu zeigen und zu wachsen





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