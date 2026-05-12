Outstanding Young Journalists Honored with Axel Springer Young Journalist Prize

Excitement at being recognized! A significant event took place with the awarding of the esteemed Axel Springer Young Journalist Prize to promising young journalists for the 35th time.

Große Ehre für den Nachwuchs! Zum 35. Mal sind am Abend herausragende junge Journalistinnen und Journalisten mit dem Axel-Springer-Preis für jungen Journalismus ausgezeichnet worden. Der renommierte Preis wird seit 1991 verliehen – seit 2020 richtet ihn die Axel Springer Academy of Journalism & Technology aus.

Prämiert wurden Arbeiten mit investigativer Recherche, gesellschaftlicher Relevanz und neuen Erzählformen. Der Preis ging an Beiträge in fünf Kategorien: Politik & Wirtschaft, Report, Podcast, Innovation und Unterhaltung. Über die Gewinner entschied eine unabhängige Jury.

Miriam Krekel, Leiterin der Axel Springer Academy of Journalism & Technology, sagte in ihrem Grußwort: "Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit und rasanter Veränderungen braucht es Innovation: Max Fluder, Joana Hahn, Corinna Koch, Torben Kassler, Joscha F. Westerkamp, Franka Bals, Katharina Erschov und David Kulessa gewinnen mit " (Süddeutsche Zeitung). Die multimediale Arbeit zeigt, wie wichtig Zuversicht in Krisenzeiten ist – besonders für junge Menschen. Reportage, Datenanalyse und interaktive Formate werden kombiniert. (ARD-Audiothek).

Der Podcast analysiert den Aufstieg und Fall eines der bekanntesten deutschen YouTuber – mit Stimmen von Weggefährten, Experten und Insidern. (GEO). Die Reportage blickt zehn Jahre nach der sogenannten Flüchtlingswelle auf die Lebenswege ehemaliger Spieler der Fußballmannschaft "Team Africa" zurück – von Deutschland bis nach Gambia. (ZEIT Campus).

Der Beitrag begleitet mehr als 300 junge evangelikale Christen bei Einsätzen am Ballermann. Er zeigt Begegnungen mit Feiernden und Gespräche über Glauben, Krisen und religiöse Überzeugungen – zwischen Partykultur und Evangelikalismus. Das Publikum wählte ihn im Live-Voting zum Sieger. Neben den fünf Wettbewerbskategorien wurde auch dieses Jahr der "George-Weidenfeld-Sonderpreis für mutige Recherche" vergeben.

Er ist nach dem Verleger und Publizisten Lord George Weidenfeld (1919-2016) benannt. Zeit seines Lebens setzte sich Weidenfeld für kritischen Journalismus ein und förderte den Nachwuchs. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an. Miriam Krekel: "Cecilia Sala geht dorthin, wo Konflikte entstehen, spricht mit den Menschen und macht unterschiedliche Perspektiven sichtbar.

Selbst ihre Inhaftierung im Iran habe sie nicht gestoppt – sie berichtet weiter aus Krisengebieten"





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