'Over Your Dead Body': Jason Segel und Samara Weaving liefern sich actiongeladene Auseinandersetzung

Die Actionkomödie 'Over Your Dead Body' ist ab sofort auf Prime Video verfügbar. Jason Segel überrascht als frustrierter Ehemann, der seine Ehefrau umbringen will - nur um festzustellen, dass sie das gleiche Vorhaben hat. Der Trailer verrät bereits, dass es sich um eine blutige Actionkomödie handelt, die von Regisseur Jorma Christopher Taccone und Produzent David Leitch stammt und das Remake des norwegischen Hits 'The Trip: Ein mörderisches Wochenende' ist. Fans von John Wick können sich auf eine ähnliche Mischung aus Action und Humor freuen.

Jason Segel und Samara Weaving liefern sich in ' Over Your Dead Body ' eine actiongeladene Auseinandersetzung. Ab sofort ist die Komödie auf Prime Video verfügbar. Normalerweise ist Hollywoodstar Jason Segel in Rollen zu sehen, die ein zurückhaltendes, gutherziges Wesen verlangen.

Doch in 'Over Your Dead Body' überrascht er als frustrierter Ehemann, der seine Ehefrau (Samara Weaving) umbringen will - nur um festzustellen, dass sie das gleiche Vorhaben hat. Der Trailer verrät bereits, dass es sich um eine blutige Actionkomödie handelt, die von Regisseur Jorma Christopher Taccone und Produzent David Leitch stammt und das Remake des norwegischen Hits 'The Trip: Ein mörderisches Wochenende' ist. Fans von John Wick können sich auf eine ähnliche Mischung aus Action und Humor freuen.

Das Original war bereits bekannt für seine absurden Momente und den hohen Gewaltgrad. Das US-Remake verspricht ein ähnliches Erlebnis und hat hierzulande die gleiche Altersfreigabe erhalten. Die Netzgemeinde ist gespannt auf die blutige Komödie, die mit Stars wie Jason Segel, Samara Weaving, Timothy Olyphant und Juliette Lewis aufwartet





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