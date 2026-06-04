Oversized Denim: Die Jeansjacke, die dein Outfit sofort entspannt

Entdecken Sie die Jeansjacke 'TRENWYN' von don't waste culture, ein auffälliges Denim-Piece mit modernem Twist. Sie passt perfekt zu Jeans, Kleidern, Röcken oder sportlichen Outfits und bringt den coolen 'Off-Campus'-Charakter mit.

Oversized Denim bringt sofort Campus-Flair in euren Look. Diese Jacke wirkt cool, unkompliziert und passt zu fast jedem Outfit. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. -Style nicht mehr nur nach Uni, Hoodie und Sneakern aussieht, sondern nach einer lässigen Mischung aus sportlich, feminin und mühelos cool, sind Jeansjacken wieder echte Highlights. Sie machen ein Outfit sofort entspannter, funktionieren in jeder Übergangszeit und geben selbst schlichten Basics mehr Charakter.

Ihr habt "Off Campus" noch nicht gesehen? Hier zeigen wir euch den Trailer zur neuen Serie, die für alle interessant ist, die große Emotionen und coole Styles lieben. Die Jeansjacke "TRENWYN" von don't waste culture ist kein klassisches Basic, sondern ein auffälliges Denim-Piece mit modernem Twist. Sie hat lange Ärmel, einen weiten Schnitt und, wodurch sie besonders lässig fällt.

Der Umlegekragen und die durchgehende, verdeckte Knopfleiste geben der Jacke eine klare Form, während das Label-Wording und das Multicolor-Design für einen individuellen Look sorgen. Auch die Details machen die Jacke spannend. Sie kommt ohne Innenfutter, hat Einknopf-Manschetten und besteht aus Baumwolle. Dazu kommen Elemente aus hochwertigem Lederimitat, eine kompakte Haptik und der.

Genau dadurch wirkt die Jacke nicht zu brav, sondern bringt diesen coolen "Off-Campus"-Charakter mit, der perfekt zu Jeans, Kleidern, Röcken oder sportlichen Outfits passt. Es besteht aus 95 Prozent Baumwolle und fünf Prozent Polyester und kann sowohl als leichte Jeansjacke als auch als Hemd getragen werden. Der Used Look, zwei seitliche Eingriffstaschen. Sie ist maschinenwaschbar, hat lange Ärmel, eine klassische Jackenlänge und besteht aus 82 Prozent Baumwolle, 17 Prozent Polyester und einem Prozent Elasthan.

Könnt ihr die Jeansjacke mit einem weißen Basic-Shirt, einer geraden Jeans und Sneakern kombinieren. Besonders cool wirkt es, wenn die Hose eine andere Waschung hat als die Jacke. Dazu passen eine Crossbody-Bag, dezenter Schmuck und offene Haare oder ein lockerer Dutt.

"Off Campus"-Star Belmont Cameli: Diese Filme und Serien mit dem Garrett-Graham-Darsteller könnt ihr noch streamenmöchtet, tragt die Jacke über einem Midikleid oder einem kurzen Rock mit Top. Gerade zu zarten Farben, floralen Mustern oder schlichten Strickkleidern setzt Destroyed Denim einen schönen Kontrast. Mit Boots wird das Outfit etwas edgy, mit Ballerinas oder Loafern wirkt es softer





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Oversized Denim Jeansjacke TRENWYN Don't Waste Culture Off-Campus-Style

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