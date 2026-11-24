Der deutsche Sprinter Owen Ansah wirft sich mit einer Spendensammlung von 150.000 Euro für sein Doping-Verfahren. Er steht wegen einer verweigerten Probe vor einer Sperre und klärt auf, wie die Vorfälle abgelaufen sind.

Der deutsche Leichtathlet Owen Ansah (25) befindet sich inmitten einer schweren Krise. Nachdem er im aktuellen Jahr einen neuen deutschen Rekord über 100 Meter aufgestellt und bei den Leichtathletik- Europameisterschaften Gold über 200 Meter sowie Bronze über 100 Meter gewonnen hatte, steht sein Ruf nun zur Debatte. Ansah wird vorgeworfen, am 9. Juli bei einer unangekündigten Kontrolle die Abgabe einer Dopingprobe verweigert zu haben.

Verfahrensbeginn und finanzielle Hürden

Gegen einen Sanktionsbescheid der Nationalen Anti-Doping-Agentur (Nada) geht der Sprinter juristisch vor. Die Anwaltskostenlast liegt dabei vollständig bei Owen Ansah. Selbst ohne positiven Testdroht ihm laut Anti-Doping-Regelwerk eine Sperre von bis zu vier Jahren. Der Super-Sprinter bestreitet, dass er die Probe bewusst verweigert hat. Er wirft dem Kontrolleur vor, nicht deutlich gemacht zu haben, welche drastischen Folgen eine verweigerte Kontrolle haben kann. Zudem habe er sich auf dem Sprung zum Flughafen befunden, um zum Diamond-League-Meeting nach Monaco zu reisen.

Also read DK Metcalf droht keine Sperre nach Angriff auf Cooper DeJean

Ausblick auf die Instanzen und Kostenrahmen

Man rechnet mit Verfahrenskosten in sechsstelliger Höhe, da der Fall voraussichtlich nach der Verhandlung beim DIS in nächster Instanz beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) landen wird. Diese extremen finanziellen Belastungen haben Owen Ansah zu einer öffentlichen Appeal an die Öffentlichkeit bewegt. Er startet eine Spendenaktion, um seine rechtliche Verteidigung zu finanzieren. Die gesammelten Mittel sollen ausschließlich für die Anwalts- und Verfahrensgebunden verwendet werden, um seine Karriere und seinen Ruf zu schützen.

Strittige Fakten zur Unterzeichnung

Die Umstände der vermeintlichen Verweigerung sind detailliert umstritten. Owen Ansah behauptet, das erforderliche Formular sei quasi zwischen Tür und Angel unterzeichnet worden. Nach BILD-Informationen habe der Sprinter jedoch ein Formular unterzeichnet, das schriftlich genau darüber aufklärt. Ansah erklärt, er habe sich schon auf dem Weg zum Flughafen befunden, als der Kontrolleur ihn noch mal anrief und meinte, er müsse umdrehen, um das Formular zu unterschreiben. Diese widersprüchlichen Darstellungen werden den Kern der bevorstehenden Gerichtsverhandlungen bilden.

Advertisement

Das Ziel der Spendenaktion und Folgen

Als Spendenziel gibt Owen Ansah 150.000 Euro an. Wichtig ist hierbei die transparente Regelung, dass der Überschuss, sollte die Spendensumme die tatsächlichen Verfahrenskosten am Ende übersteigen, an die "Heidelberger Herz Stiftung" gespendet wird. Die finanzielle Unterstützung ist für Ansah existenziell, da eine Sperre auch die Aberkennung seiner EM-Medaillen zur Folge hätte. Er betont, dass er viele Jahre für seinen Traum gekämpft hat und nun Unterstützung braucht, um für seine Rechte und seine sportliche Zukunft zu kämpfen.

Erklärung des Sprints und Zukunftsaussichten

Ansah stellt klar, dass es ihm um eine faire Anhörung und eine objektive, unvoreingenommene Beurteilung der Ereignisse geht. Er möchte seine Sicht der Ereignisse und Argumente vor den zuständigen Instanzen vollständig und fair darlegen können. Für ihn geht es um seine sportliche Karriere, seine Lebensgrundlage und die Möglichkeit, seine Position rechtlich zu verteidigen. Jeder Beitrag soll ihn einen Schritt näher daran bringen, den gegen ihn erhobenen Vorwurf umfassend prüfen zu lassen. Nur so kann er sicherstellen, dass sein Name in der Leichtathletik nicht durch einseitige Bewertungen beschädigt wird.