Owen Ansah bricht eigenen deutschen 100-Meter-Rekord in Regensburg

Beim Leichtathletik-Meeting in Regensburg sprintet Owen Ansah vom Hamburger SV in 9,98 Sekunden über 100 Meter und verbessert damit seinen eigenen deutschen Rekord. Der 25-Jährige widmete die Leistung seinem verletzten Trainer.

Der Hamburger Sprint er Owen Ansah hat beim Leichtathletik -Meeting Sparkassen-Gala in Regensburg seinen eigenen deutschen Rekord über 100 Meter verbessert. Mit einer Zeit von 9,98 Sekunden unterbot er seine bisherige Bestmarke um eine Hundertstelsekunde.

Der 25-Jährige zeigte sich nach dem Lauf superglücklich und widmete die Leistung seinem Trainer, der kürzlich an der Schulter operiert wurde. Ansah betonte, dass er von Beginn an wusste, dass er schnell ist und den Rekord unbedingt an diesem Tag brechen wollte. Die Konkurrenz und das gute Gefühl auf der Bahn hätten ihm dabei geholfen. Die Sparkassen-Gala in Regensburg bot damit erneut eine beeindruckende Leistung im deutschen Sprint





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