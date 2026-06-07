Owen Ansah sprintet zu deutschem Rekord und führt europäische Bestenliste an

Der deutsche Sprinter Owen Ansah hat beim Leichtathletik-Meeting in Regensburg seinen eigenen deutschen Rekord über 100 Meter auf 9,98 Sekunden verbessert und führt damit die europäische Jahresbestenliste an. Seine frühe Saisonform weckt Hoffnungen für die Europameisterschaften in Birmingham.

Der schnellste Deutsche der Geschichte war er schon. Jetzt ist 100-Meter-Sprinter Owen Ansah aber noch ein bisschen schneller. Beim Leichtathletik -Meeting in Regensburg verbesserte er seine eigene Bestmarke um ein Hundertstel auf 9,98 Sekunden.

Besonders stark: Für Ansah (startet für den Hamburger SV) geht die Saison gerade erst los. Sein Rekord-Sprint war erst das zweite Rennen in dieser Saison. Ansah: "Wir trainieren für solche Zeiten und solche Rennen. Dass mir das jetzt im zweiten Saisonrennen gelungen ist, ist schon eine Überraschung für mich.

Dass die Zeit jetzt schon da ist, darüber freue ich mich schon sehr.

" Die Leistung macht auch Hoffnung für die Europameisterschaft in diesem Jahr (10. bis 16. August in Birmingham). Denn: Unter allen Europäern steht Ansah mit seinen 9,98 Sekunden auf Platz eins der Top-Zeiten in diesem Jahr. Schneller sogar als Tokio-Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien).

Ansah ist der erste und einzige Deutsche, der über 100 Meter unter 10 Sekunden blieb. Seine ehemalige Bestzeit von 2024 (9,99 Sekunden) konnte er aber lange nicht knacken. Bis jetzt! Ansah: "Ich wollte zeigen, dass ich kein One-Hit-Wonder bin.

" Gibt's die nächste Medaille? Gina Lückenkemper (29/l. ) und Rebekka Haase (33) holten schon in München EM-Gold mit der Staffel. Neben Ansah präsentieren sich diese Saison auch weitere deutsche Läufer in Top-Form.

Frederik Ruppert stellte einen neuen Europarekord über 3000 Meter Hindernis auf (7:57,80 Minuten). Mohamed Abdilaahi verbesserte die deutschen Rekorde von Dieter Baumann über 3000 Meter (7:25,77 Minuten) und 10.000 Meter (26:56,58 Minuten). Die nationale Bestzeit über 5000 Meter holte er bereits vergangenes Jahr. Mit Karl Bebendorf und Florian Bremm sind zwei weitere Langstreckenläufer auf internationalem Top-Niveau.

Sprinterin Rebekka Haase verbesserte ihre persönliche Bestzeit über 100 Meter vergangene Woche auf 11,04 Sekunden (2026 Platz zwei in Europa)





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