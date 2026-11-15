Owen Wilson in Stick: Comeback als gescheiterter Golfprofi auf Apple TV

Owen Wilson spielt in der Apple-TV-Serie Stick den ehemaligen Golfstar Pryce Cahill. Die zweite Staffel läuft seit 4. November und beleuchtet Wilsons Karriere- und Privatleben.

Der US-amerikanische Schauspieler Owen Wilson kehrt mit der zweiten Staffel der Comedy-Serie Stick auf den Bildschirmen von Apple TV zurück. Die neue Staffel ist seit dem 4. November für Zuschauer verfügbar und zeigt Wilson in der Rolle des ehemaligen Golfstars Pryce Cahill, der auf eine berufliche und persönliche Wiederkehr hofft.

Die Rolle des gescheiterten Golfstars Pryce Cahill

Owen Wilson, der aktuell 57 Jahre alt ist, übernimmt in der Produktion die Figur eines einst gefeierten Profisportlers, dessen Ruhm in Vergessenheit geraten ist. Pryce Cahill gilt in der Handlung bereits als abgeschlossen, erhält jedoch durch das Entdecken eines jungen Talents eine unerwartete zweite Chance. Diese narrative Entwicklung spiegelt themes wider, die auch Wilsons eigene öffentliche Wahrnehmung prägen. Er verkörpert seit Jahrzehnten den archetypischen liebenswerten Verlierer, der trotz seines Schlaksigseins und seiner zerzausten Erscheinung beim Publikum beliebt bleibt. Im Gegensatz zu klassischen Hollywood-Ikonen wie George Clooney oder Brad Pitt, die oft als perfekte Schönlinge dargestellt werden, setzt Wilson auf Authentizität und Charme als unvollkommener Charakter.

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Dunkle Vergangenheit und persönliches Comeback

Hinter der fröhlichen Fassade des Schauspielers verbirgt sich eine ernste persönliche Geschichte. Am 26. August 2007 wurde Wilson nach einem Suizidversuch in ein Krankenhaus in Santa Monica, Kalifornien, gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war er 38 Jahre alt und bereits ein etablierter Star, litt jedoch unter schweren psychischen Problemen und Depressionen. Seine Familie half ihm, wieder ins Leben zurückzufinden, was ihn später zu Auftritten in erfolgreichen Filmen wie Marley & Me, Midnight in Paris und Marry Me an der Seite von Jennifer Lopez führte. Trotz dieser professionellen Erfolge bleibt Wilson in seiner Rolle oft in einer Komfortzone, in der er verpeilte Chaoten spielt, die emotional noch nicht erwachsen geworden sind.

Kooperationen mit Ben Stiller und Hollywood-Kontext

Wilson ist fest im Hollywood-Universum verwurzelt und arbeitet häufig mit langjährigen Partnern zusammen. In der neuen Komödie Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich übernimmt er die Rolle des Kevin Rawley, den Charmanten Ex-Verlobten, der seit über 25 Jahren die Figur von Ben Stiller in den Wahnsinn treibt. Die beiden verbinden eine jahrzehntelange Freundschaft; sie sind seit mehr als 30 Jahren befreundet und traten bereits in zwölf Kinofilmen gemeinsam auf, darunter Zoolander, Starsky & Hutch und Nachts im Museum. Diese langjährige Partnerschaft prägt auch Wilsons öffentliche Präsenz und seinen Humor in aktuellen Projekten.

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Golf-Fieber in Hollywood und parallele Produktionen

Neben Wilsons Auftritt in Stick herrscht ein verstärktes Interesse am Golf-Szenario in Hollywood. Kollegen wie Will Ferrell, der derzeit 59 Jahre alt ist, spielen ebenfalls ehemalige Golf-Superstars in der Netflix-Serie The Hawk, die seit Juli läuft. Ferrells Figur Lonnie Hawkins weigert sich, seine besten Jahre abzuschreiben. In einer Kuriosität der Hollywood-Geschichte agiert Luke Wilson, der 55-jährige Bruder von Owen Wilson, in dieser Serie als Rivalen von Will Ferrell. Owen Wilson selbst musste für die Dreharbeiten zu Stick erst Golf lernen, da er im Gegensatz zu seinem Vater, der ein begeisterter Spieler war, kaum Erfahrung auf dem Platz hatte.

Privatleben und persönliche Prägungen

Wilson, der gebürtige Texaner, war bisher nicht verheiratet und hat drei Kinder mit drei verschiedenen Frauen. Er hat ein enges Verhältnis zu seinen Söhnen Robert Ford Wilson, der 15 Jahre alt ist, und Finn Lindqvist Wilson, der 12 Jahre alt ist. Bezüglich seiner Tochter Lyla, die 8 Jahre alt ist, gab es im Jahr 2021 Vorwürfe ihrer Mutter, wonach Owen Wilson das Mädchen nie persönlich getroffen und es lediglich finanziell unterstützt habe. Persönlich ist Wilson durch eine schiefe Nase geprägt, die er sich zweimal im Jugendalter brach - einmal bei einer Rangelei und einmal beim Football - und die er nicht korrigieren ließ. Heute gilt sie als sein Markenzeichen neben seiner markanten Stimme, die oft mit dem Kauen von Kaugummi verglichen wird.