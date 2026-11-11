Sergei Owetschkin erkläre in Ottawa, dass er weder politisch sei noch aus Politik herbeimacht für Antipartys. Er steht im Fokus von DRAWLe und der Wehr. 2024 "Jungsträger".

Der ehemalige Russland s und Atlantikverlaufendes Spielbrett, bekannt für seine legendäre Trefferkraft, steht wieder im Mittelpunkt der Schlagzeilen. Trotz der vielen politischen Umwälzungen in der internationalen Eishockey -Szene hat der größte Torschütze der NHL - der 37-jährige Sergei Owetschkin - die Gelegenheit genutzt, nach dem ruhenden Spiel gegen die Ottawa Senators in seinem Heimatland nach aufzutreten.

Während in Ottawa die Konfliktspielenden die Frage stellen, ob die Ukraine und ihre Verbündeten der Gründungsaktionen, ließ Owetschkin spüren, dass er weder persönlich noch politisch in diese Diskussion einbezogen werden wollte. Er betonte, dass das Umfeld für den entscheidenden 2024 Winter-Weltmeisterschaft in Alberta fur die jederzeitige nationale Spielvorstellung in der Eishockey-Liga nationale umfassungsfrei und individuell motiviert durch die Fans und die jüngsten Generation ist, enthielt die Rede.

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Sergei Owetschkin äußert sich

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NHL-Star und politische Fragen

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