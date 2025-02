Özdemir fordert Stopp von tierschutzwidrigen Tiertransporten nach Drittstaaten

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) setzt sich für ein Ende von Tiertransporten ein, die die EU-Tierschutzstandards nicht erfüllen. Er fordert eine EU-weite Regelung und bis dahin eine nationale, die Drittstaaten an bestimmte Tierschutzstandards bindet. Özdemir bezieht sich auf tragische Fälle wie den Tod von 69 trächtigen Rindern an der bulgarisch-türkischen Grenze im Oktober.

Berlin - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich für einen Stopp von Tiertransporte n ausgesprochen, die die EU- Tierschutz standards nicht erfüllen, und an Drittstaaten gerichtet. Özdemir sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben): „Transporte in Drittstaaten sollen nur stattfinden, wenn der Schutz der Tiere mindestens mit dem Standard innerhalb der EU vergleichbar ist.

“ Er möchte, dass tierschutzwidrige Tiertransporte außerhalb der EU der Vergangenheit angehören. Dafür hat der Grünen-Politiker am Freitag ein Eckpunktepapier an die EU-Kommission geschickt. Im dreiseitigen Schreiben fordert Özdemir eine EU-weite Regelung. Bis diese in Kraft treten kann, soll eine nationale Regelung gelten, die Drittstaaten verpflichtet, sich an bestimmte Tierschutzstandards zu halten. Der Tierschutz soll demnach sowohl bei der Einfuhr von Tieren, bei Aufenthalten an Versorgungsstationen und bei der Haltung berücksichtigt werden. Tierschutzwidrige Praktiken nach der Ankunft im Drittland, etwa im Rahmen der Ruhigstellung zur Schlachtung oder der Tötung selbst, sollten demnach verboten werden. Auch bei Nottötungen müsse der Tierschutz gewährt sein. Sollten Verstöße geahndet werden, könne es beispielsweise zum Pausieren der Ausfuhren kommen, bis die Mängel behoben worden seien, heißt es im Eckpunktepapier. Untersagt werden soll zudem, dass Tiere aus Deutschland von dem Drittland an ein weiteres Drittland weitergegeben werden, mit dem keine Vereinbarung zum Tierschutz getroffen wurde. „Ich schlage Brüssel vor, den Export lebender Tiere aus Deutschland an eine Vereinbarung zu binden, in der sich unsere Handelspartner zur Einhaltung klar definierter Tierschutzstandards verpflichten. Damit machen wir Schluss mit tierschutzwidrigen Transporten“, sagte Özdemir. Er erinnerte an einen Fall aus dem Oktober, als 69 trächtige Rinder an der bulgarisch-türkischen Grenze verendeten. Ein Tiertransporter aus dem Elbe-Elster-Kreis war damals wochenlang festgehalten worden, weil in Brandenburg damals die Blauzungenkrankheit ausgebrochen war. „Die schrecklichen Bilder der verendeten trächtigen Rinder haben viele von uns noch vor Augen. Wir dürfen nicht länger tatenlos zusehen, wie Tiere auf teils tagelangen Transporten aus der EU heraus leiden oder qualvoll sterben“, mahnte der Landwirtschaftsminister.





