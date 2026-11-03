Özdemir schildert Bedrohungen durch Rechtsextremismus und Erdogan-Kritik

Der deutsche Politiker Özdemir berichtet von Angriffen auf ihn und seine Familie, ausgelöst durch die Armenien-Resolution des Bundestags und seine öffentliche Kritik an Erdogan.

Der deutsche Grünen-Politiker Cem Özdemir hat in Stuttgart offen über massive Bedrohungen und Angriffe gesprochen, die er aufgrund seiner politischen Haltung erlitten hat. Er betonte, dass die größte Angst nicht für das eigene Leben besteht, sondern vor der Sorge um die Sicherheit der eigenen Kinder, des Partners und der Nachbarn. Diese Aussagen machten deutlich, wie tiefgreifend die Auswirkungen politischer Kontroversen auf den privaten Alltag sein können.

Angriffe im Straßenverkehr und am Bahnhof

Özdemir berichtete von einer konkreten Vorfällen in Berlin, bei denen er mit seinen Kindern in einem Taxi saß. Der Fahrer türkischer Herkunft hatte ihn erkannt und begann plötzlich Vollgas zu geben, wobei er das Fahrzeug aggressiv lenkte. Seine Tochter versuchte daraufhin, den verängstigten Sohn zu beruhigen, während Özdemir diese Situation als unerträglich beschrieb. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Leipziger Hauptbahnhof, wo er sich zusammen mit einer Praktikantin bedroht fühlte. Die Gruppe Legida, eine rechtsextreme Abspaltung der Pegida-Bewegung, war damals aktiv. Özdemir dachte zunächst, die Polizei würde eingreifen, doch niemand kam. Die Verfolger holten sie ein, beleidigten ihn und brüllten ihm ins Ohr, wobei sie provozierend ein Handy vor sein Gesicht hielten. Erst zwei Polizeibeamte retteten ihn und seine Begleiterin aus der Lage.

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Politische Wende durch Armenien-Resolution

Einen entscheidenden Einschnitt markierte für Özdemir die Armenien-Resolution des Bundestags im Jahr 2016. Das Parlament erkannte darin die Massaker und Vertreibungen an Armeniern und anderen christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich zwischen 1915 und 1916 offiziell als Völkermord an. Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan griff den türkischstämmigen Politiker daraufhin persönlich an. Erdogan warnte, dass sich der Alltag von Özdemir drastisch verändern würde, was dieser später bestätigte. Einfache Tätigkeiten wie Einkaufen oder das Gehen auf die Straße waren plötzlich nicht mehr ohne Risiko möglich. Özdemir änderte seine Gewohnheiten, indem er das Haus nicht mehr allein verließ und einen Nachbarn bat, ihn beim Einkauf zu begleiten, um potenzielle Gefahren zu minimieren.

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Soziale Isolation und Auswirkungen auf die Familie

Die Bedrohungen reichten weit in den privaten Kreis der Familie hinein und beeinflussten auch den Kindergartenalltag der Kinder. Andere Eltern fragten Özdemir besorgt, ob ihre Kinder sicher wären, wenn sie gemeinsam mit den "Kindern vom Özdemir" betreut würden. Diese Reaktion löste bei ihm schlechtes Gewissen aus, da er die Situation als belastend für andere Familien empfand. Özdemir erklärte, dass solche Fragen niemandem gewünscht werden sollten. Die politische Auseinandersetzung hatte somit direkte soziale Konsequenzen, die über die reine Politik hinausgingen und das Vertrauen in die Gemeinschaft unterhöhlt haben. Die Schilderungen zeigen, wie internationale politische Konflikte lokale Sicherheitsgefühle zerstören können und welche persönlichen Kosten mit einer klaren politischen Positionierung verbunden sind.