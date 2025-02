P&C darf Sinn übernehmen - 35 Standorte in Deutschland

Der Modehändler Peek & Cloppenburg Düsseldorf (P&C) darf die insolvente Textilkette Sinn übernehmen. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht gegeben, doch der endgültige Kauf ist noch nicht abgeschlossen. Die Gläubigerversammlung findet voraussichtlich im März statt.

Der Modehändler Peek & Cloppenburg Düsseldorf (P&C) darf die insolvente Textilkette Sinn übernehmen. Das gab das Bundeskartellamt in einer Mitteilung bekannt. Der Präsident der Behörde, Andreas Mundt, erklärte zu der Entscheidung: „ Peek & Cloppenburg hat bei bundesweiter Betrachtung eine führende Stellung im Bereich des stationären Textileinzelhandels.“ Durch die Übernahme könne das Unternehmen seinen Marktanteil in einigen Städten weiter ausbauen.

Die Ermittlungen hätten allerdings ergeben, dass den Verbrauchern genügend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung stünden. Die zur P&C-Gruppe gehörende JC Switzerland Holding AG hatte zuletzt ein Angebot für die Sinn GmbH abgegeben. Anschließend leiteten die Wettbewerbshüter ein Fusionskontrollverfahren ein. Ob die Übernahme zustande kommt, ist noch offen. Sinn-Gläubiger entscheiden im März Das Modeunternehmen hatte im August 2024 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Der Geschäftsbetrieb in den meisten Sinn-Modehäusern läuft seitdem weiter. Die Gläubigerversammlung findet voraussichtlich im März statt. Dann stimmen die Gläubiger über den Insolvenzplan und einen möglichen Verkauf an P&C ab. Wie aus Branchenkreisen zuletzt zu hören war, soll auch die jetzige Sinn-Gesellschafterin Isabella Göbel Interesse haben, das Unternehmen fortzuführen. Die Sinn GmbH betreibt laut Bundeskartellamt hierzulande aktuell noch 35 Standorte, die meisten in Nordrhein-Westfalen. Einige Filialen wurden bereits geschlossen oder sollen bald dichtgemacht werden, sagte ein Sprecher der Sinn GmbH. In Ostwestfalen-Lippe gibt es drei Sinn-Standorte: in Bielefeld, Gütersloh und Detmold. P&C Düsseldorf betreibt in Deutschland rund 70 Standorte. Das Unternehmen hatte erst im Herbst 2023 ein Sanierungsverfahren abgeschlossen. Der Modehändler, dem auch die Kette Anson’s gehört, darf nicht verwechselt werden mit Peek & Cloppenburg Hamburg, einer anderen Firma. P&C-Übernahmepläne sorgen in Bielefeld für Unruhe In Bielefeld war zunächst Unruhe aufgekommen, weil in der Innenstadt bereits eine Sinn- und eine Peek & Cloppenburg-Filiale in Sichtweite Handel treiben. Würde also eine der beiden Filialen überflüssig werden? Nein. Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Neben den 39 stationären Häusern in Deutschland, Polen, Lettland, Tschechien, Ungarn und der Schweiz gehört der Bielefelder Standort zum Hamburger Unternehmen – für Außenstehende erkennbar an dem weißen P&C-Logo auf rot-blauem Grund. Die Düsseldorfer schreiben den Namen Peek & Cloppenburg an ihren Häusern in Weiß auf grauem Grund aus. Sinn-Filialen in OWL sollen erhalten bleiben In Bielefeld beschäftigt Sinn mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Modeunternehmen hatte Teile des ehemaligen Karstadt-Gebäudes bezogen. Auf 4.000 Quadratmetern werden Damen-, Herren- und Kinderbekleidung angeboten. Im August 2024 war die Modekette, die ihren Sitz in Hagen hat, in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gegangen. Von den damit verbundenen Restrukturierungsmaßnahmen war die Bielefelder Filiale nicht betroffen. Eine Sprecherin von Peek & Cloppenburg Düsseldorf sagte vor wenigen Wochen, dass geplant sei, das Unternehmen als Sinn GmbH mit dem Zentralstandort Hagen und allen bestehenden Filialen weiter fortzuführen. Damit würden die Sinn-Standorte in Bielefeld, Gütersloh und Detmold erhalten bleiben. Zu möglichen Auswirkungen für die rund 1.500 Sinn-Beschäftigten wollte P&C auf Nachfrage zunächst keine Angaben machen. Mit Material der dp





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Peek & Cloppenburg Sinn Textilkette Übernahme Insolvenz Bundeskartellamt Modehandel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mitteilung der Lilly Deutschland Stiftung : Lilly Deutschland Stiftung fördert Innovationen in der GesundheitsversorgungDie Lilly Deutschland Stiftung schreibt zum fünften Mal den Innovationspreis KONKRET aus. Der Preis richtet sich an Menschen und Projekte, die mit neuen Ideen die Versorgung verbessern. Er ist mit 3.000 bis 10.000 Euro dotiert.

Weiterlesen »

Der Sinn der kleinen Löcher in der MikrowellentürDie kleinen Punkte auf der Mikrowellentür dienen nicht nur der Optik, sondern haben einen wichtigen Zweck: Sie verhindern das Entweichen von Mikrowellenstrahlung.

Weiterlesen »

Adler-Diskussion um Der Herr der Ringe geklärt: Der umstrittenste Moment ergibt SinnEiner der größten Der Herr der Ringe-Streitpunkte sind die Adler. Wir haben nach der Logik dieses Moments geforscht – und Erstaunliches festgestellt.

Weiterlesen »

Korruption in Deutschland: Der Aufstieg der AfD und die Schwäche der AmpelDer Artikel analysiert den Anstieg der Korruption in Deutschland im Zusammenhang mit der Stärkung der Rechten, insbesondere der AfD. Er kritisiert die mangelnde Transparenz der Regierung unter Olaf Scholz und die Fokussierung auf marginale Ausgaben anstelle der Bekämpfung von Korruption in höheren politischen und finanziellen Kreisen.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »