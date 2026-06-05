PŸUR senkt Preise für Internet und TV zum Fußball-Sommer 2026

PŸUR bietet während der Aktionszeit vom 02.06. bis 07.07.2026 vergünstigte Internet-, Kombi- und TV-Tarife an. Die Angebote sind in klare Tarifgruppen unterteilt und reichen von reinen Internet-Anschlüssen ab 50 Mbit/s bis zu Komplettpaketen mit TV-HD und Soundbox. Besonders Haushalte mit mehreren parallelen Nutzern profitieren von höheren Bandbreiten bis 1000 Mbit/s. Die Aktion gilt für Versorgungsgebiete von PŸUR, die über Kabelinternet oder Glasfaser angeschlossen sind.

Für den Fußball-Sommer 2026 senkt PŸUR vorübergehend die Preise für seine Internet-, Kombi- und TV-Tarife. Die Aktion richtet sich an alle, die rechtzeitig ihr Heimnetz für die erwartete Mehrbelastung während der Großereignisse aufrüsten möchten.

Das Szenario mehrerer Personen, die gleichzeitig streamen, Kinder, die ein Spiel im Wohnzimmer verfolgen, und Personen im Homeoffice in Videokonferenzen, soll ohne Ruckeln funktionieren. Die reduzierten Aktionspreise gelten vom 02.06. bis 07.07.2026 für Adressen im Versorgungsgebiet von PŸUR. Der Anbieter setzt dabei auf Kabelinternet via DOCSIS oder in ausgewählten Städten auf Glasfaser nach GPON-Standard, beide Techniken ermöglichen hohe Bandbreiten. Besonders hervorzuheben ist, dass bereits der günstigste Tarif 50 Mbit/s bietet, was für HD-Streaming auf mehreren Geräten ausreicht.

Zusätzliche TV-Pakete mit HD und einer Video Sound Box für den Wohnzimmerklang sind ab 35 Euro monatlich erhältlich. Die Tarifpalette ist in drei Welten unterteilt: 1Play-Tarife nur für Internet, Kombi-Lösungen mit Festnetz und Kabelanschluss sowie Pakete mit integriertem PŸUR TV HD. Eine separate TV-Promotion beinhaltet die Video Sound Box. Diese Struktur erleichtert die Auswahl je nach Haushaltsgröße und Nutzungsprofil: Einfacher Internetzugang, Kombi-Pakete für Internet, Festnetz und Kabelanschluss oder umfassende Lösungen mit TV und Soundsystem.

Die Angebote enthalten alle eine Internet-Flatrate, im Aktionszeitraum zu reduzierten Monatspreisen. Die reinen Internet-Tarife (1Play) umfassen Pure Speed 50 (50 Mbit/s), Pure Speed 250 (250 Mbit/s, 23 Euro/Monat, Upload bis 25 Mbit/s), Pure Speed 500 und Pure Speed 1000 (1000 Mbit/s, 39 Euro/Monat, Upload bis 50 Mbit/s). Für Haushalte mit mehreren parallelen Nutzern sind die mittleren und hohen Geschwindigkeiten empfehlenswert. Kombi Light vereint Internet, Deutschland-Festnetzflat und Kabelanschluss ohne TV-HD-Paket, zum Beispiel Kombi 1000 Light für 44 Euro monatlich.

Die umfassenderen Kombi-Tarife mit TV-HD runden das Portfolio ab. PŸUR betont die Einfachheit der Struktur: Wer nur Internet braucht, bucht einen 1Play-Tarif und muss keine unnötigen TV- oder Festnetzkomponenten mitnehmen. Die Aktion passt zum erwarteten hohen Datenverkehr während der Fußball-Ereignisse, bei dem stabile Verbindungen für Live-Streams, Mediatheken, Surfen und Homeoffice entscheidend sind. Die Testsiegerschaft im Connect-Vergleichstest 2026 unterstreicht neben dem Preis auch die Qualität der Anschlüsse





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