PŸUR senkt Preise für Internet und TV zum Fußball-Sommer 2026

PŸUR bietet im Juni und Juli 2026 vergünstigte Tarife für Breitband und TV an, um die Heimnetzwerke für das große Fußballturnier zu optimieren.

Der bevorstehende Fußball-Sommer 2026 verspricht eine Zeit voller Emotionen, Spannung und natürlich eine enorme digitale Belastung für viele Heimnetzwerke. Wenn die Nationalmannschaft spielt, wollen viele Familien das Geschehen in höchster Auflösung verfolgen, während gleichzeitig andere Bewohner des Hauses in Videokonferenzen tagen oder Online-Spiele spielen.

Um genau diese Situationen ohne technische Unterbrechungen oder lästiges Ruckeln zu meistern, hat der Anbieter PŸUR eine umfassende Preisaktion ins Leben gerufen. In dem Zeitraum vom 02. Juni bis zum 07. Juli 2026 bietet das Unternehmen stark reduzierte Konditionen für eine Vielzahl von Internet-, Kombi- und TV-Tarifen an.

Dies ist die ideale Gelegenheit für alle, die ihr Heimnetz rechtzeitig aufrüsten möchten, um für die großen sportlichen Ereignisse bestens gerüstet zu sein. Im Zentrum der Angebote stehen die sogenannten 1Play-Optionen unter dem Namen Pure Speed. Diese richten sich an Nutzer, die eine schlanke Lösung suchen und lediglich einen leistungsstarken Internetzugang benötigen, ohne zusätzliche Telefonie- oder Fernsehpakete buchen zu wollen. Hierbei gibt es verschiedene Stufen, die auf unterschiedliche Haushaltsgrößen zugeschnitten sind.

So bietet der Einstiegstarif mit 50 Mbit/s bereits eine solide Basis für einfaches HD-Streaming und Surfen. Für moderat genutzte Haushalte ist der Pure Speed 250 Tarif besonders attraktiv, der im Aktionszeitraum für lediglich 23 Euro pro Monat erhältlich ist und eine Upload-Rate von bis zu 25 Mbit/s bietet. Wer hingegen keine Kompromisse eingehen möchte, etwa bei großen Downloads oder der parallelen Nutzung durch viele Personen, kann auf den Gigabit-Tarif setzen.

Der Pure Speed 1000 bietet eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1.000 Mbit/s für 39 Euro im Monat, was selbst die anspruchsvollsten Anforderungen moderner Smart Homes problemlos erfüllt. Neben den reinen Internettarifen setzt PŸUR auf vielseitige Kombi-Pakete, die den Alltag vereinfachen. Das Paket Kombi Light ist eine ideale Lösung für Nutzer, die eine Deutschland-Festnetzflatrate und einen klassischen Kabelanschluss zu ihrem Internetzugang hinzufügen möchten, ohne ein komplexes HD-TV-Paket zu benötigen.

Ein Beispiel hierfür ist der Kombi 1000 Light Tarif für 44 Euro monatlich, der maximale Geschwindigkeit mit grundlegenden Kommunikationsdiensten vereint. Technisch setzt PŸUR dabei auf bewährte Standards wie DOCSIS für das Kabelinternet sowie den modernen GPON-Standard für Glasfaseranschlüsse in ausgewählten Städten. Diese Infrastruktur garantiert eine hohe Stabilität und die nötigen Kapazitäten für zeitgleiche Datenströme.

Dass diese Qualität nicht nur ein Versprechen ist, beweist die Auszeichnung als Testsieger im Connect Vergleichstest 2026, was den Anbieter zu einer attraktiven Wahl für qualitätsbewusste Kunden macht. Um das sportliche Erlebnis im Wohnzimmer zu perfektionieren, ergänzt PŸUR sein Portfolio durch eine spezielle TV-Promotion, die eine Video Sound Box beinhaltet. Damit wird das Public Viewing zu Hause auf ein neues Level gehoben, da ein kraftvoller Klang die Stadionatmosphäre in die eigenen vier Wände bringt.

Die Struktur der Tarife ist bewusst transparent gestaltet, sodass Kunden je nach ihrem individuellen Nutzungsverhalten – ob als Single, Paar oder in einer Wohngemeinschaft – das passende Paket finden. Ob es nun die schlichte Internetlösung für das Homeoffice ist oder das umfassende Entertainment-Paket für die ganze Familie, PŸUR bietet mit dieser befristeten Aktion einen preiswerten Einstieg in eine modernisierte digitale Infrastruktur.

Damit wird sichergestellt, dass der Fokus im Sommer 2026 auf den Toren und Siegen liegt und nicht auf einer instabilen Internetverbindung





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