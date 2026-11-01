Paapa Essiedu als Severus Snape: Schauspieler äußert sich zu Kritik und Drohungen

Paapa Essiedu spielt Severus Snape in der HBO-Serie Harry Potter und der Stein der Weisen. Trotz Kritik und Morddrohungen äußert er sich zu seiner Besetzung.

Der britische Schauspieler Paapa Essiedu übernimmt die Rolle des Severus Snape in der neuen Serie Harry Potter und der Stein der Weisen. Am Rande der TIME100 Next Gala in New York hat er sich nun erneut zu seiner Besetzung geäußert, die nach heftiger Kritik und Morddrohungen für Wirbel sorgt.

Essiedu lässt sich von den Reaktionen offenbar nicht von seiner Arbeit abbringen. Bei der Gala sprach er über die Debatte rund um die neue Adaption, deren erste Staffel den Titel Harry Potter und der Stein der Weisen trägt.

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Hass und Drohungen gegen den Schauspieler

Seit HBO im April 2025 bekanntgab, dass Essiedu den Hogwarts-Professor spielen wird, sieht sich der Schauspieler auch mit offenem rassistischem Hass konfrontiert. Die Ankündigung hatte bereits im Vorfeld zu einer lebhaften Diskussion in sozialen Netzwerken geführt.

Im März 2026 berichtete Essiedu öffentlich von Morddrohungen. Eine der Nachrichten forderte ihn sinngemäß auf, aus dem Projekt auszusteigen, andernfalls werde man ihm etwas antun. Er betonte damals, dass niemand so etwas erleben müsse, nur weil er seinen Beruf ausübe.

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Auf die aktuelle Debatte reagierte Essiedu bei der Gala zurückhaltend. Die Menschen hätten zu diesem Thema viele Emotionen, sagte er sinngemäß, und jeder habe ein Recht auf seine eigene Meinung.

Konzentration auf die Rolle des Snape

Der Schauspieler machte deutlich, dass er sich vor allem auf die vor ihm liegende Aufgabe konzentriert. Er wolle der Figur so viel Menschlichkeit, Tiefe, Vielschichtigkeit und Komplexität wie möglich verleihen.

Die Rolle des Severus Snape war in früheren Verfilmungen von einem Schauspieler verkörpert worden, der im Jahr 2016 verstorben ist. Essiedu beschrieb seine Arbeit als Job, der für ihn zugleich ein Privileg und eine Ehre darstellt.

Sicherheitsmaßnahmen und Start auf HBO Max

Das Produktionsteam hatte laut Bericht bereits mit heftigen Reaktionen auf die Serie gerechnet. Deshalb wurden besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, zu denen ein eigenes Sicherheitsteam gehört.

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Für die Beteiligten gibt es zudem Schulungen zum Umgang mit sozialen Medien. Die neue Adaption erzählt die Geschichte der Bücher noch einmal ausführlicher und mit einer neuen Besetzung.

Harry Potter und der Stein der Weisen soll am 25. Dezember 2026 in Deutschland beim Streamingdienst HBO Max starten. Ob und wie sich die Debatte um die Besetzung bis dahin weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.