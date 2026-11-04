Paapa Essiedu über压力 der Harry Potter Kinderstars und seine Rolle

Paapa Essiedu spricht über den Druck auf junge Schauspieler in der neuen Harry Potter Serie. Einblicke in Casting, Rollenbesetzung und Fans Reaktionen auf HBO Max.

Die lang erwartete Neustart-Serie basierend auf der Welt von J. K. Rowling startet pünktlich zur Weihnachtszeit auf der Streaming-Plattform HBO Max. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Besetzung junger Schauspieler, die die ikonischen Figuren Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley verkörpern. Der britische Darsteller Paapa Essiedu, der die Rolle des Lehrers für Zaubertränke übernimmt, hat nun erstmals öffentlich über die enormen Belastungen gesprochen, die mit der Darstellung dieser legendären Charaktere einhergehen.

Der immense Druck auf die jungen Darsteller

Paapa Essiedu räumt ein, dass die Rolle des Albus Dumbledore mit einer großen Verantwortung und einer enormen Bürde für die Darsteller verbunden ist, da es sich bei den jungen Schauspielern noch um Kinder handelt. Über 30.000 Kinder hatten zuvor versucht, an derselben Stelle wie die vorherigen Stars zu stehen, was den Druck auf die Ausgewählten noch weiter erhöht. Innerhalb von zehn Jahren sollen die Dreharbeiten für die Adaption der Bücher stattfinden, eine Herausforderung, die man für junges Publikum als besonders anspruchsvoll bewertet.

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Essiedu hebt die professionellen Qualitäten seiner jungen Mitstreiter hervor und bezeichnet Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout als phänomenale Schauspieler. Er beschreibt sie als reife, hart arbeitende und engagierte Kollegen, die trotz ihres jungen Alters bereits immense Leistungen erbringen. Dies zeigt, dass hinter der Fassade der Kindheit oft eine professionelle Disziplin steht, die für die Qualität der Serie entscheidend ist.

Reaktionen auf die Besetzung und Essiedus persönliche Einschätzung

Die Bekanntgabe der Besetzung löste zunächst heftige Reaktionen in der Fangemeinde aus, da Paapa Essiedu eine historische Rolle übernahm. Alan Rickman war in der Rolle des Herr Prüpp bis zu seinem Tod im Jahr 2016 der feste Anker in der ursprünglichen Filmreihe. Essiedu selbst berichtet, dass er nach der Besetzung zunächst fünf bis zehn Sekunden lang Aufregung verspürt habe, bevor die Realität der Aufgabe ihn eingeholt habe. Er spürt eine erdrückende Realität, dass er die Rolle nun tatsächlich leben muss.

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Trotz der anfänglichen Kritik äußert sich Essiedu begeistert vom Projekt. Er freue sich riesig darauf, den Zuschauern zu zeigen, was die Schauspieler in die Rollen einbringen, da dies enorm sei. Er glaubt fest daran, dass das Publikum die Serie lieben wird, und beschreibt das gesamte Projekt als etwas wunderschönes. Das Vertrauen in das Team, das ihn auf diesem Weg begleitet, sowie das Engagement der Kollegen seien positiv und treiben das Projekt voran.

Neue Ära auf HBO Max und Ausblick

Die Serie markiert einen Neuanfang für die Fantasy-Universum-Adaptionen nach den klassischen Harry-Potter-Filmen. Mit dem Start auf HBO Max erreicht die Geschichte ein neues globales Publikum, das die Geschichten in einer modernen Erzählform erleben wird. Die Herausforderung besteht darin, die Loyalität der alten Fangemeinde zu gewinnen, während gleichzeitig eine neue Generation von Fans angesprochen wird.

Essiedu betont, dass bei einem solchen großen Projekt die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, entscheidend sind. Er spürt ein hohes Maß an Vertrauen und Engagement bei allen Beteiligten. Dies suggeriert, dass das Team trotz des hohen Drucks und der Erwartungen gut zusammenarbeitet, um eine qualitativ hochwertige Produktion zu gewährleisten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Serie die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann.