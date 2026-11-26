Ein Paar aus Eschweiler hat jahrelang zwei kleine Kinder sexuell missbraucht haben. Das Gericht hat heute entschieden.

Ein Paar aus Eschweiler hat jahrelang zwei kleine Kinder sexuell missbraucht. Das Aachener Landgericht hat sie deshalb heute wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt - die Frau zu neun und der Mann zu acht Jahren Haft.

Das Aachener Landgericht sah es als erwiesen an, dass das Paar aus Eschweiler den sechsjährigen Sohn des Angeklagten und das einjährige Patenkind des Mannes schwer missbraucht hat. Die Frau und der Mann sind zu unterschiedlichen Haftstrafen verurteilt worden - für die Frau ein Jahr mehr hinter Gittern. Das Gericht begründet das Urteil, weil sich die beiden unterschiedlich zu den Vorwürfen eingelassen haben. Der Mann zeigte Reue, die Frau übernahm nur wenig Verantwortung im Verfahren.

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Beide sind jetzt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in zehn Fällen verurteilt worden. Das Paar soll die Taten auch gefilmt haben, um sie zu veröffentlichen. Das Paar bleibt weiterhin in Haft. Die Kammer hat die Haftbefehle gegen sie aufrechterhalten.