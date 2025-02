Paar legt Revision gegen Mordurteil für zwei Ukrainerinnen ein

Ein verurteiltes Paar, das für den Mord an zwei ukrainischen Frauen verurteilt wurde, hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Das Paar hatte die beiden Frauen im März 2023 getötet, um das Baby der jüngeren Frau als ihr eigenes auszugeben.

Ein verurteiltes Paar, das für den Mord an zwei ukrainischen Frauen verurteilt wurde, hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Ein Gerichtssprecher bestätigte dies auf Anfrage. Die 45-jährige Angeklagte und ihr 43-jähriger Ehemann waren Anfang der Woche zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte sie der Ermordung der 27-Jährigen und ihrer 51-jährigen Mutter im März des vergangenen Jahres für schuldig befunden.

Das Paar plante, das damals fünf Wochen alte Baby der jüngeren Frau als ihr eigenes ausgeben zu wollen. Vor Gericht gestand das Paar die Tat. Der Mann hatte die beiden Frauen ermordet. Das Baby wurde bei der Festnahme des Paares unversehrt gefunden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Nebenklage forderten lebenslange Haft, zusätzlich die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.Am 7. März 2024 entdeckte ein Spaziergänger die Leiche der 27-Jährigen am Rheinufer, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Am 13. März nahm die Polizei das Paar fest, bei dem die Ermittler das Baby unversehrt fanden. Laut Staatsanwaltschaft war der Tatmotiv, dass die mittlerweile 45-Jährige und ihr 43 Jahre alter Ehemann aus Sandhausen bei Heidelberg seit langem den unerfüllten Wunsch nach einer gemeinsamen Tochter gehegt hatten. Das Paar hat insgesamt vier Kinder, darunter einen gemeinsamen Sohn. Spätestens im März 2023 hatte sich das Ehepaar damit beschäftigt, ein neugeborenes Mädchen zu entführen und als eigenes Kind auszugeben. Die Frau habe vermutlich Ende 2023 Kontakt zu ukrainischen Geflüchteten gesucht und sei einer Telegram-Gruppe zu deren Unterstützung beigetreten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dadurch habe sie die 27-Jährige kennengelernt, die dort nach Hilfe beim Übersetzen für die bevorstehende Geburt ihrer Tochter gesucht habe. Die Mutter, die Großmutter und das Baby waren zum Tatzeitpunkt in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht.





Mord Revision Ukraine Flüchtlinge Babyentführung

