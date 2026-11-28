Paarlauf-Duo Hase/Volodin siegt auch in Japan
Die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben ihre Erfolgsserie mit einem souveränen Sieg beim Grand Prix in Japan verlängert.
Die Eiskunstlauf -Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben am Samstag ihre Erfolgsserie mit einem souveränen Sieg beim Grand Prix in Japan verlängert. Die beiden 27-Jährigen setzten sich in Tokio nach einer herausragenden Kür mit 213,08 Zählern vor den Japanern Yuna Nagaoka und Sumitada Moriguchi durch.
Dritte wurden Karina Akopowa und Nikita Rachmanin aus Armenien .
"Wir hatten viel Spaß und das Publikum war großartig", sagte Hase. Mit dem Erfolg qualifizierten sich die beiden auch für das Finale der besten sechs Paarlauf-Duos dieser Grand-Prix-Saison in zwei Wochen in China.
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