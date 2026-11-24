Die Kritik einer Paartherapeutin an Manuel Neuer findet großen Anklang. Väter würden sich immer wieder aus der Verantwortung stehlen, sagt Ruth Marquardt in einem Instagram-Video.

Die Kritik einer Paartherapeutin an Manuel Neuer findet großen Anklang. Väter würden sich immer wieder aus der Verantwortung stehlen, sagt Ruth Marquardt in einem Instagram-Video.

Sie teilt das Video, nachdem es zahlreiche Berichte über eine Trennung Neuers von Frau Anika nach drei Jahren Ehe gibt. Diese soll demnach kurz nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes im August erfolgt sein. Marquardt sagt:ist jetzt so der Fall, an dem es sich verdeutlicht, wie sehr es mich aufregt, dass Väter immer und immer wieder sich aus der Verantwortung stellen.

Also read Neue Skandale um Manuel Neuer: Sizilien-Trip und Trennung von Ehefrau

Manuel Neuer schafft es, ne, nur zur Info für euch: Seine Frau noch im Wochenbett, sie hat das zweite Kind gekriegt, sie haben zwei kleine Kinder und er geht und verlässt sie.

Advertisement

“Marquardt sieht das Problem auch in den gesellschaftlichen Strukturen. Viele Kommentare im Netz, vor allem von Männern, würden die Schuld bei den Frauen suchen: „Und er muss es noch nicht mal selber erklären, weil so viele Experten im Netz, so viele Bundesligatrainer hier sitzen auf der Bank und die Anklageschrift führen mit Sicherheit für sie. Und sie muss die Scherben auffegen, die er hinterlässt.

Sie ist diejenige, über die Scham und Schuld ausgekippt wird und er ist derjenige, der weitermacht, und zwar gesellschaftlich gestützt wie bisher. Und das ist ein total schreckliches Beispiel dafür, weil die Kinder auch wieder drunter leiden werden, wie patriarchale Strukturen Mütter, aber auch irgendwann Väter und immer die Kinder auseinandernehmen und zerlegen. Denn die patriarchale Struktur, die nimmt es einfach so hin, dass man ja einfach gehen kann. “